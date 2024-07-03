Минфин внес поправки в закон об изменении налога на доходы россиян

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Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
Минфин может увеличить налоговый вычет на сдачу ГТО Фото:

Российское правительство внесло в Госдуму поправки ко II чтению большого налогового законопроекта в части дохода физических лиц, среди которых выравнивание налоговых условий для операций с Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и увеличение вычета на сдачу ГТО. Об этом сообщает Минфин РФ.

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«Выравнивание налоговых условий для операций с ЦФА с операциями с ценными бумагами — ставки по НДФЛ устанавливаются не выше 15%», — передает Минфин в своем telegram-канале. Также, согласно поправкам, может быть произведено увеличение налогового вычета на сдачу нормативов ГТО до 18 тысяч рублей.

Кроме того, может быть установлено единый размер фиксированного НДФЛ для владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), имеющих пять и более таких компаний. Фиксированный НДФЛ установлен в размере 25 миллионов рублей.

Ранее Минфин РФ выдвинул законопроект, согласно которому российские граждане, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), смогут получать профессиональный налоговый вычет. Это нововведение касается, в первую очередь, лиц, получающих доход от аренды недвижимости.

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Российское правительство внесло в Госдуму поправки ко II чтению большого налогового законопроекта в части дохода физических лиц, среди которых выравнивание налоговых условий для операций с Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и увеличение вычета на сдачу ГТО. Об этом сообщает Минфин РФ. «Выравнивание налоговых условий для операций с ЦФА с операциями с ценными бумагами — ставки по НДФЛ устанавливаются не выше 15%», — передает Минфин в своем telegram-канале. Также, согласно поправкам, может быть произведено увеличение налогового вычета на сдачу нормативов ГТО до 18 тысяч рублей. Кроме того, может быть установлено единый размер фиксированного НДФЛ для владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), имеющих пять и более таких компаний. Фиксированный НДФЛ установлен в размере 25 миллионов рублей. Ранее Минфин РФ выдвинул законопроект, согласно которому российские граждане, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), смогут получать профессиональный налоговый вычет. Это нововведение касается, в первую очередь, лиц, получающих доход от аренды недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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