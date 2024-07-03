Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Совет Федерации одобрил законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам в России. Об этом стало известно в ходе заседания верхней палаты парламента.
«СФ одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года», — стало известно в ходе заседания. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда.
Индексация пенсий для работающих пенсионеров в России была приостановлена в 2016 году. В июне президент России Владимир Путин принял решение возобновить индексацию. Законопроект уже был одобрен Госдумой. Согласно ему, пенсии снова будут индексировать с февраля 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.