Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

03 июля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Совфед одобрил законопроект об индексации пенсий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации одобрил законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам в России. Об этом стало известно в ходе заседания верхней палаты парламента. «СФ одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года», — стало известно в ходе заседания. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда. Индексация пенсий для работающих пенсионеров в России была приостановлена в 2016 году. В июне президент России Владимир Путин принял решение возобновить индексацию. Законопроект уже был одобрен Госдумой. Согласно ему, пенсии снова будут индексировать с февраля 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Федерации одобрил законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам в России. Об этом стало известно в ходе заседания верхней палаты парламента. «СФ одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года», — стало известно в ходе заседания. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда. Индексация пенсий для работающих пенсионеров в России была приостановлена в 2016 году. В июне президент России Владимир Путин принял решение возобновить индексацию. Законопроект уже был одобрен Госдумой. Согласно ему, пенсии снова будут индексировать с февраля 2025 года.