Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, совет федерации, совфед, сф
Совфед одобрил законопроект об индексации пенсий Фото:

Совет Федерации одобрил законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам в России. Об этом стало известно в ходе заседания верхней палаты парламента.

«СФ одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года», — стало известно в ходе заседания. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров в России была приостановлена в 2016 году. В июне президент России Владимир Путин принял решение возобновить индексацию. Законопроект уже был одобрен Госдумой. Согласно ему, пенсии снова будут индексировать с февраля 2025 года.

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Совет Федерации одобрил законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам в России. Об этом стало известно в ходе заседания верхней палаты парламента. «СФ одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года», — стало известно в ходе заседания. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда. Индексация пенсий для работающих пенсионеров в России была приостановлена в 2016 году. В июне президент России Владимир Путин принял решение возобновить индексацию. Законопроект уже был одобрен Госдумой. Согласно ему, пенсии снова будут индексировать с февраля 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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