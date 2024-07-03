Глава Роскосмоса полетит в Китай, чтобы обсудить ядерную энергоустановку на Луне

03 июля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Россия хочет разместить ядерную энергоустановку на Луне Фото: Пресс-служба Роскосмоса Глава Роскосмоса Юрий Борисов обсудит в Китае проект размещения ядерной установки на Луне. Для этого он поедет в Китай 10 июля, рассказал сам Борисов на «Правительственном часе» в Государственной Думе. «Глава Роскосмоса Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать проект размещения на Луне ядерной энергоустановки», — передает информацию РИА Новости. Борисов выступил на «Правительственном часе» в ГД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Роскосмоса Юрий Борисов обсудит в Китае проект размещения ядерной установки на Луне. Для этого он поедет в Китай 10 июля, рассказал сам Борисов на «Правительственном часе» в Государственной Думе. «Глава Роскосмоса Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать проект размещения на Луне ядерной энергоустановки», — передает информацию РИА Новости. Борисов выступил на «Правительственном часе» в ГД.