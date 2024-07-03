Глава Роскосмоса полетит в Китай, чтобы обсудить ядерную энергоустановку на Луне

Россия хочет разместить ядерную энергоустановку на Луне
Глава Роскосмоса Юрий Борисов обсудит в Китае проект размещения ядерной установки на Луне. Для этого он поедет в Китай 10 июля, рассказал сам Борисов на «Правительственном часе» в Государственной Думе.
«Глава Роскосмоса Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать проект размещения на Луне ядерной энергоустановки», — передает информацию РИА Новости. Борисов выступил на «Правительственном часе» в ГД.
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