Глава Роскосмоса полетит в Китай, чтобы обсудить ядерную энергоустановку на Луне

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Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, луна
Россия хочет разместить ядерную энергоустановку на Луне Фото:

Глава Роскосмоса Юрий Борисов обсудит в Китае проект размещения ядерной установки на Луне. Для этого он поедет в Китай 10 июля, рассказал сам Борисов на «Правительственном часе» в Государственной Думе.

«Глава Роскосмоса Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать проект размещения на Луне ядерной энергоустановки», — передает информацию РИА Новости. Борисов выступил на «Правительственном часе» в ГД.

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов обсудит в Китае проект размещения ядерной установки на Луне. Для этого он поедет в Китай 10 июля, рассказал сам Борисов на «Правительственном часе» в Государственной Думе. «Глава Роскосмоса Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать проект размещения на Луне ядерной энергоустановки», — передает информацию РИА Новости. Борисов выступил на «Правительственном часе» в ГД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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