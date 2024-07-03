Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Белоусова назначили на заседании СМО СНГ Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ. Об этом сообщил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Первое официальное решение заседания СМО СНГ, проходящего в Минске в эти минуты: председателем Совета министров обороны избран министр обороны Российской Федерации Белоусов Андрей Рэмович», — заявил Хренин. Видео опубликовано в telegram-канале минобороны Белоруссии.

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Министр обороны России Андрей Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ. Об этом сообщил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин. «Первое официальное решение заседания СМО СНГ, проходящего в Минске в эти минуты: председателем Совета министров обороны избран министр обороны Российской Федерации Белоусов Андрей Рэмович», — заявил Хренин. Видео опубликовано в telegram-канале минобороны Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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