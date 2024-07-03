Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ

Белоусова назначили на заседании СМО СНГ
Министр обороны России Андрей Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ. Об этом сообщил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Первое официальное решение заседания СМО СНГ, проходящего в Минске в эти минуты: председателем Совета министров обороны избран министр обороны Российской Федерации Белоусов Андрей Рэмович», — заявил Хренин. Видео
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