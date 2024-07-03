Китай ответил на заявление президента Финляндии о завершении СВО на Украине

Представитель МИД КНР Нин: Россия и Китай — это самостоятельные державы

03 июля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Нин опровергла слова Стубба о зависимости России от Китая в украинском конфликте Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай и Россия являются самостоятельными державами, которые поддерживают контакт с друг другом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Во-первых, и Китай, и Россия — независимые и самостоятельные крупные державы», — сообщила Нин, отвечая на заявление президента Финляндии Александра Стубба, который сказал, что РФ зависит от КНР. Ее слова передает ТАСС. Она добавила, что КНР продолжает строить диалог и стоять на стороне мира, а также поддерживать контакты с другими мировыми лидерами. По мнению Стубба, председатель КНР Си Цзиньпин способен положить конец украинскому конфликту, сделав всего один телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. Стубб утверждает, что Россия в настоящее время испытывает зависимость от Китая, и именно поэтому призыв Пекина к мирному разрешению ситуации может быть решающим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китай и Россия являются самостоятельными державами, которые поддерживают контакт с друг другом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Во-первых, и Китай, и Россия — независимые и самостоятельные крупные державы», — сообщила Нин, отвечая на заявление президента Финляндии Александра Стубба, который сказал, что РФ зависит от КНР. Ее слова передает ТАСС. Она добавила, что КНР продолжает строить диалог и стоять на стороне мира, а также поддерживать контакты с другими мировыми лидерами. По мнению Стубба, председатель КНР Си Цзиньпин способен положить конец украинскому конфликту, сделав всего один телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. Стубб утверждает, что Россия в настоящее время испытывает зависимость от Китая, и именно поэтому призыв Пекина к мирному разрешению ситуации может быть решающим.