Китай ответил на заявление президента Финляндии о завершении СВО на Украине

Представитель МИД КНР Нин: Россия и Китай — это самостоятельные державы
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Подготовка к встрече Путина и Си Цзиньпина 16 мая 2024. Китай, Пекин, россия, флаг, китай
Нин опровергла слова Стубба о зависимости России от Китая в украинском конфликте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Китай и Россия являются самостоятельными державами, которые поддерживают контакт с друг другом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Во-первых, и Китай, и Россия — независимые и самостоятельные крупные державы», — сообщила Нин, отвечая на заявление президента Финляндии Александра Стубба, который сказал, что РФ зависит от КНР. Ее слова передает ТАСС. Она добавила, что КНР продолжает строить диалог и стоять на стороне мира, а также поддерживать контакты с другими мировыми лидерами.

По мнению Стубба, председатель КНР Си Цзиньпин способен положить конец украинскому конфликту, сделав всего один телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. Стубб утверждает, что Россия в настоящее время испытывает зависимость от Китая, и именно поэтому призыв Пекина к мирному разрешению ситуации может быть решающим.

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Китай и Россия являются самостоятельными державами, которые поддерживают контакт с друг другом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Во-первых, и Китай, и Россия — независимые и самостоятельные крупные державы», — сообщила Нин, отвечая на заявление президента Финляндии Александра Стубба, который сказал, что РФ зависит от КНР. Ее слова передает ТАСС. Она добавила, что КНР продолжает строить диалог и стоять на стороне мира, а также поддерживать контакты с другими мировыми лидерами. По мнению Стубба, председатель КНР Си Цзиньпин способен положить конец украинскому конфликту, сделав всего один телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. Стубб утверждает, что Россия в настоящее время испытывает зависимость от Китая, и именно поэтому призыв Пекина к мирному разрешению ситуации может быть решающим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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