Китай ответил на заявление президента Финляндии о завершении СВО на Украине

Китай и Россия являются самостоятельными державами, которые поддерживают контакт с друг другом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Во-первых, и Китай, и Россия — независимые и самостоятельные крупные державы», — сообщила Нин, отвечая на заявление президента Финляндии Александра Стубба, который сказал, что РФ зависит от КНР. Ее слова передает ТАСС. Она добавила, что КНР продолжает строить диалог и стоять на стороне мира, а также поддерживать контакты с другими мировыми лидерами.
По мнению Стубба, председатель КНР Си Цзиньпин способен положить конец украинскому конфликту, сделав всего один телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. Стубб утверждает, что Россия в настоящее время испытывает зависимость от Китая, и именно поэтому призыв Пекина к мирному разрешению ситуации может быть решающим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.