18 июля 2024

Экстренные службы: на борту севшего в Красноярске самолета были 252 человека

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажир, проход, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, пассажирское место
Экипаж Boeing запросил аварийную посадку в Красноярске Фото:

Самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в Красноярске. На борту находились 252 человека, которым медицинская помощь не потребовалась.

«Всех пассажиров высаживают, никому из них не потребовалась медицинская помощь. Всего на борту было 252 человека», — сообщили экстренные службы.

В Красноярске приземлился самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско. Экипаж Boeing запросил аварийную посадку в российском аэропорту.

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Самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в Красноярске. На борту находились 252 человека, которым медицинская помощь не потребовалась. «Всех пассажиров высаживают, никому из них не потребовалась медицинская помощь. Всего на борту было 252 человека», — сообщили экстренные службы. В Красноярске приземлился самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско. Экипаж Boeing запросил аварийную посадку в российском аэропорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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