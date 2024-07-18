Экстренные службы: на борту севшего в Красноярске самолета были 252 человека

Экипаж Boeing запросил аварийную посадку в Красноярске
Самолет авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в Красноярске. На борту находились 252 человека, которым медицинская помощь не потребовалась.
«Всех пассажиров высаживают, никому из них не потребовалась медицинская помощь. Всего на борту было 252 человека», — сообщили экстренные службы.
В Красноярске приземлился самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско. Экипаж Boeing запросил аварийную посадку в российском аэропорту.
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