Суд заключил под стражу экс-главу Шатуры Артюхина

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Артюхина заключили под стражу на неизвестный срок, передает источник Фото:

В отношении бывшего главы Шатурского городского округа Алексея Артюхина Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на неизвестный срок, сообщает источник. Он обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей, которые должны были пойти на строительство очистных сооружений.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Артюхину меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости.

Мужчина обвиняется в растрате около 221,5 миллиона рублей. Они были выделены на строительство очистных сооружений и водозабора. В рамках уголовного дела были проведены обыски и осмотр транспортных средств на месте работы экс-главы Шатуры.

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В отношении бывшего главы Шатурского городского округа Алексея Артюхина Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на неизвестный срок, сообщает источник. Он обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей, которые должны были пойти на строительство очистных сооружений. «Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Артюхину меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости. Мужчина обвиняется в растрате около 221,5 миллиона рублей. Они были выделены на строительство очистных сооружений и водозабора. В рамках уголовного дела были проведены обыски и осмотр транспортных средств на месте работы экс-главы Шатуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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