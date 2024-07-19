Суд заключил под стражу экс-главу Шатуры Артюхина

В отношении бывшего главы Шатурского городского округа Алексея Артюхина Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на неизвестный срок, сообщает источник. Он обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей, которые должны были пойти на строительство очистных сооружений.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Артюхину меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости.
Мужчина обвиняется в растрате около 221,5 миллиона рублей. Они были выделены на строительство очистных сооружений и водозабора. В рамках уголовного дела были проведены обыски и осмотр транспортных средств на месте работы экс-главы Шатуры.
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