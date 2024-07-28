Лавров объяснил, почему кардинально сменил стиль в одежде на встрече в Малайзии. Видео

Лавров: Малайзия предложила провести переговоры в традиционных рубашках батик
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Сергей Лавров объяснил, почему надел традиционную рубашку батик
Сергей Лавров объяснил, почему надел традиционную рубашку батик Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился деталями своего визита в Малайзию. Он сказал, что ему предложили провести встречи в традиционных малайзийских рубашках батик. Об этом он рассказал журналистам. 

«Когда мы во Вьентьяне расставались с моим малайзийским коллегой <...> он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведем эти переговоры в национальных малайзийских рубашках», — сказал Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости.

Министр согласился с таким предложением. «Мы вежливые люди. И потом, это приятно, если честно», — признался Лавров.

Главы МИД России и Малайзии Сергей Лавров и его коллега Мохамад Хасан встретились в Куала-Лумпуре 28 июля. Для переговоров министры надели национальные малазийские рубашки батик. В ходе встречи Лавров заявил, что российская сторона благодарна Малайзии за взвешенную и объективную позицию по ситуации вокруг Украины, передает RT

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Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился деталями своего визита в Малайзию. Он сказал, что ему предложили провести встречи в традиционных малайзийских рубашках батик. Об этом он рассказал журналистам.  «Когда мы во Вьентьяне расставались с моим малайзийским коллегой <...> он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведем эти переговоры в национальных малайзийских рубашках», — сказал Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости. Министр согласился с таким предложением. «Мы вежливые люди. И потом, это приятно, если честно», — признался Лавров. Главы МИД России и Малайзии Сергей Лавров и его коллега Мохамад Хасан встретились в Куала-Лумпуре 28 июля. Для переговоров министры надели национальные малазийские рубашки батик. В ходе встречи Лавров заявил, что российская сторона благодарна Малайзии за взвешенную и объективную позицию по ситуации вокруг Украины, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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