Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился деталями своего визита в Малайзию. Он сказал, что ему предложили провести встречи в традиционных малайзийских рубашках батик. Об этом он рассказал журналистам.
«Когда мы во Вьентьяне расставались с моим малайзийским коллегой <...> он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведем эти переговоры в национальных малайзийских рубашках», — сказал Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости.
Министр согласился с таким предложением. «Мы вежливые люди. И потом, это приятно, если честно», — признался Лавров.
Главы МИД России и Малайзии Сергей Лавров и его коллега Мохамад Хасан встретились в Куала-Лумпуре 28 июля. Для переговоров министры надели национальные малазийские рубашки батик. В ходе встречи Лавров заявил, что российская сторона благодарна Малайзии за взвешенную и объективную позицию по ситуации вокруг Украины, передает RT.
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