Путин по телефону проинформировал Орбана о содержании беседы с Трампом

По инициативе венгерской стороны 17 октября состоялся телефонный разговор между Президентом России Владимиром Путиным и Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе беседы Виктор Орбан выразил готовность содействовать организации возможного российско-американского саммита в Будапеште и обеспечить необходимые условия для его проведения.
