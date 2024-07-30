У женщины развилась редкая форма рака из-за грудных имплантов

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Диагностика выявила у женщины анапластическую крупноклеточную лимфому после установки грудных имплантов
Диагностика выявила у женщины анапластическую крупноклеточную лимфому после установки грудных имплантов Фото:

У женщины диагностировали редчайший вид рака, связанный с применением грудных имплантов. Она перенесла операцию по удалению обеих молочных желез и установке имплантов, однако это решение вызвало тяжелые осложнения. Об этом пишет издание Mirror.

«После серьезной операции Сьюзан установили грудные имплантаты Allergan, но со временем она столкнулась с проблемами, включая значительный отек и дискомфорт вокруг правого импланта. В 2018 году ей диагностировали анапластическую крупноклеточную лимфому, связанную с имплантатами», — говорится в материале. 

После диагностики Сьюзан в 2019 году эти импланты были изъяты с рынка Великобритании. В ноябре 2023 года она получила компенсацию от Allergan. Сьюзан подчеркнула важность информирования женщин о рисках, связанных с имлантатами, и заявила, что ее диагноз стал настоящим кошмаром, влияя на ее жизнь.

Ранее хирург-онколог Владимир Карасев опроверг миф о том, что тугое нижнее белье и силиконовые импланты могут вызывать рак груди. Он объяснил, что при установке импланта происходит сжатие тканей молочной железы, что может нарушать микроциркуляцию и приводить к атрофии. Из-за этого клетки менее активно делятся, в результате чего риск развития рака груди у женщин с имплантами снижается, передает «Царьград». Кроме того, подготовка к операциям по коррекции груди часто помогает выявить онкологические заболевания на ранних стадиях. Врач-онколог Владимир Воротников отметил, что государство предоставляет квоты на грудные импланты для женщин, которым удалили молочные железы, сообщает 360.ru.

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У женщины диагностировали редчайший вид рака, связанный с применением грудных имплантов. Она перенесла операцию по удалению обеих молочных желез и установке имплантов, однако это решение вызвало тяжелые осложнения. Об этом пишет издание Mirror. «После серьезной операции Сьюзан установили грудные имплантаты Allergan, но со временем она столкнулась с проблемами, включая значительный отек и дискомфорт вокруг правого импланта. В 2018 году ей диагностировали анапластическую крупноклеточную лимфому, связанную с имплантатами», — говорится в материале.  После диагностики Сьюзан в 2019 году эти импланты были изъяты с рынка Великобритании. В ноябре 2023 года она получила компенсацию от Allergan. Сьюзан подчеркнула важность информирования женщин о рисках, связанных с имлантатами, и заявила, что ее диагноз стал настоящим кошмаром, влияя на ее жизнь. Ранее хирург-онколог Владимир Карасев опроверг миф о том, что тугое нижнее белье и силиконовые импланты могут вызывать рак груди. Он объяснил, что при установке импланта происходит сжатие тканей молочной железы, что может нарушать микроциркуляцию и приводить к атрофии. Из-за этого клетки менее активно делятся, в результате чего риск развития рака груди у женщин с имплантами снижается, передает «Царьград». Кроме того, подготовка к операциям по коррекции груди часто помогает выявить онкологические заболевания на ранних стадиях. Врач-онколог Владимир Воротников отметил, что государство предоставляет квоты на грудные импланты для женщин, которым удалили молочные железы, сообщает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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