Израиль ударил по югу Бейрута впервые с 2 января

30 июля 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ нанес удар по югу Бейрута 30 июля Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщил об ударе в Бейруте (Ливан). Целью был «командир, ответственный за убийство израильских гражданских». «В результате удара ВВС Израиля по Бейруту убит один из высокопоставленных участников [ливанского движения] „Хезболлы“ Хаджи Мохсан», — передает ЦАХАЛ. Ранее Израиль обвинил «Хесболлу» в ударе по мирным гражданам. Это первый удар по Ливану с 2 января. Тогда ЦАХАЛ наносил удары по южным районам Ливана Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщил об ударе в Бейруте (Ливан). Целью был «командир, ответственный за убийство израильских гражданских». «В результате удара ВВС Израиля по Бейруту убит один из высокопоставленных участников [ливанского движения] „Хезболлы“ Хаджи Мохсан», — передает ЦАХАЛ. Ранее Израиль обвинил «Хесболлу» в ударе по мирным гражданам. Это первый удар по Ливану с 2 января. Тогда ЦАХАЛ наносил удары по южным районам Ливана