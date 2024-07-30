Израиль ударил по югу Бейрута впервые с 2 января

ЦАХАЛ нанес удар по югу Бейрута 30 июля
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщил об ударе в Бейруте (Ливан). Целью был «командир, ответственный за убийство израильских гражданских».
«В результате удара ВВС Израиля по Бейруту убит один из высокопоставленных участников [ливанского движения] „Хезболлы“ Хаджи Мохсан», — передает ЦАХАЛ. Ранее Израиль обвинил «Хесболлу» в ударе по мирным гражданам. Это первый удар по Ливану с 2 января. Тогда ЦАХАЛ наносил удары по южным районам Ливана
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