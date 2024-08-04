BI: Украине потребуются колоссальные ресурсы для захвата Крыма

04 августа 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Украине потребуются силы, во много раз превышающие контрнаступление 2023 года, заявили в иностранном СМИ Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для операции по захвату Крыма Киеву потребуется в 3-5 раз больше военных сил, чем есть у ВС РФ на полуострове. Такая операция будет гораздо масштабнее, чем украинское контрнаступление 2023 года. Об этом заявили в иностранном СМИ. «Украине, вероятно, потребуются хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. <…> Это операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года», — сообщили в Buisness Insider . Там добавили, что Киев не сможет обеспечить своим войскам поддержку с воздуха даже при наличии американских F-16. Ранее ВСУ нанесла удар по военному аэродрому в городе Саки (Крым). По информации украинских источников, после того как сработала ПВО, было слышно детонацию. Точность удара координировал американский самолет-разведчик RС-135. Однако официального подтверждения от Минобороны не было. Эту информацию передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для операции по захвату Крыма Киеву потребуется в 3-5 раз больше военных сил, чем есть у ВС РФ на полуострове. Такая операция будет гораздо масштабнее, чем украинское контрнаступление 2023 года. Об этом заявили в иностранном СМИ. «Украине, вероятно, потребуются хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. <…> Это операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года», — сообщили в Buisness Insider. Там добавили, что Киев не сможет обеспечить своим войскам поддержку с воздуха даже при наличии американских F-16. Ранее ВСУ нанесла удар по военному аэродрому в городе Саки (Крым). По информации украинских источников, после того как сработала ПВО, было слышно детонацию. Точность удара координировал американский самолет-разведчик RС-135. Однако официального подтверждения от Минобороны не было. Эту информацию передает «Царьград».