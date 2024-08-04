BI: Украине потребуются колоссальные ресурсы для захвата Крыма

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Украине потребуются силы, во много раз превышающие контрнаступление 2023 года, заявили в иностранном СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для операции по захвату Крыма Киеву потребуется в 3-5 раз больше военных сил, чем есть у ВС РФ на полуострове. Такая операция будет гораздо масштабнее, чем украинское контрнаступление 2023 года. Об этом заявили в иностранном СМИ.

«Украине, вероятно, потребуются хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. <…> Это операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года», — сообщили в Buisness Insider. Там добавили, что Киев не сможет обеспечить своим войскам поддержку с воздуха даже при наличии американских F-16.

Ранее ВСУ нанесла удар по военному аэродрому в городе Саки (Крым). По информации украинских источников, после того как сработала ПВО, было слышно детонацию. Точность удара координировал американский самолет-разведчик RС-135. Однако официального подтверждения от Минобороны не было. Эту информацию передает «Царьград».

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Для операции по захвату Крыма Киеву потребуется в 3-5 раз больше военных сил, чем есть у ВС РФ на полуострове. Такая операция будет гораздо масштабнее, чем украинское контрнаступление 2023 года. Об этом заявили в иностранном СМИ. «Украине, вероятно, потребуются хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. <…> Это операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года», — сообщили в Buisness Insider. Там добавили, что Киев не сможет обеспечить своим войскам поддержку с воздуха даже при наличии американских F-16. Ранее ВСУ нанесла удар по военному аэродрому в городе Саки (Крым). По информации украинских источников, после того как сработала ПВО, было слышно детонацию. Точность удара координировал американский самолет-разведчик RС-135. Однако официального подтверждения от Минобороны не было. Эту информацию передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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