Россиянка Наталия Гусева вошла в топ-100 лучших гольфисток мира

07 августа 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Наталия Гусева поднялась на 96 позицию в рейтинге топ-100 лучших гольфисток мира Фото: Brian Spurlock/Zuma/TASS Российская гольфистка Наталия Гусева вошла в топ-100 лучших гольфисток мира в женском рейтинге, она поднялась на 96 позицию. Федерация гольфа Московской области готова помочь и другим спортсменам достигнуть таких же высот, что и Гусева, сообщил первый вице-президент Федерации Алексей Жарич. «Выступление Наталии на мировой арене стимулирует к занятию спортом большее количество детей. Уверен, что совсем скоро за Наталией к вершинам гольфа пойдут и другие спортсмены. Наша Федерация приложит для этого все усилия», — заявил Жарич. Его слова передает на своем сайте Федерация гольфа Московской области. Таких результатов Гусевой удалось достичь из-за блестящей игры на турнире Portland Classic, который является частью LPGA Tour — серии престижных мировых соревнований по гольфу для женщин. За четыре игровых дня на турнире с финальным счетом минус 20 ударов Гусева разделила второе место с Энджел Инь из США и Нарин Ан из Южной Кореи. Гольфистка не сомневается, что может быть номером один и ее час в скором времени настанет. «Я знаю, что могу быть номером один в мире. Я буду работать для достижения этой цели и делать все, чтобы так и произошло», — заявила Наталия Гусева. Менее чем за год после получения статуса игрока LPGA Tour в декабре 2023 года Гусева добилась выдающихся успехов, открыв для себя возможность участвовать в самых значимых мировых гольф-турнирах. С начала 2024 года, когда Наталия занимала 495-ю позицию, она поднялась на 399 мест вверх. За восемь месяцев спортсменка из сборной команды Московской области продемонстрировала значительный рост и амбиции к дальнейшему продвижению. Ранее директор «Федерации гольфа МО» Николай Афанасьев в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что на ежегодном открытом чемпионате по гольфу в Московской области благодаря усилиям Алексея Жарича были созданы условия для сохранения и развития выдающихся талантов в России. Среди участников чемпионата были такие известные спортсмены, как Егор Ерошенко, трехкратный и действующий Чемпион РФ по гольфу, и Давид Нагиев, Чемпион РФ 2022 года по гольфу. Кроме того, директор «Федерации гольфа МО» Николай Афанасьев подчеркнул значимость поддержки спорта на региональном и федеральном уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская гольфистка Наталия Гусева вошла в топ-100 лучших гольфисток мира в женском рейтинге, она поднялась на 96 позицию. Федерация гольфа Московской области готова помочь и другим спортсменам достигнуть таких же высот, что и Гусева, сообщил первый вице-президент Федерации Алексей Жарич. «Выступление Наталии на мировой арене стимулирует к занятию спортом большее количество детей. Уверен, что совсем скоро за Наталией к вершинам гольфа пойдут и другие спортсмены. Наша Федерация приложит для этого все усилия», — заявил Жарич. Его слова передает на своем сайте Федерация гольфа Московской области. Таких результатов Гусевой удалось достичь из-за блестящей игры на турнире Portland Classic, который является частью LPGA Tour — серии престижных мировых соревнований по гольфу для женщин. За четыре игровых дня на турнире с финальным счетом минус 20 ударов Гусева разделила второе место с Энджел Инь из США и Нарин Ан из Южной Кореи. Гольфистка не сомневается, что может быть номером один и ее час в скором времени настанет. «Я знаю, что могу быть номером один в мире. Я буду работать для достижения этой цели и делать все, чтобы так и произошло», — заявила Наталия Гусева. Менее чем за год после получения статуса игрока LPGA Tour в декабре 2023 года Гусева добилась выдающихся успехов, открыв для себя возможность участвовать в самых значимых мировых гольф-турнирах. С начала 2024 года, когда Наталия занимала 495-ю позицию, она поднялась на 399 мест вверх. За восемь месяцев спортсменка из сборной команды Московской области продемонстрировала значительный рост и амбиции к дальнейшему продвижению. Ранее директор «Федерации гольфа МО» Николай Афанасьев в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что на ежегодном открытом чемпионате по гольфу в Московской области благодаря усилиям Алексея Жарича были созданы условия для сохранения и развития выдающихся талантов в России. Среди участников чемпионата были такие известные спортсмены, как Егор Ерошенко, трехкратный и действующий Чемпион РФ по гольфу, и Давид Нагиев, Чемпион РФ 2022 года по гольфу. Кроме того, директор «Федерации гольфа МО» Николай Афанасьев подчеркнул значимость поддержки спорта на региональном и федеральном уровне.