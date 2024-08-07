Врач озвучил признаки отравления ртутью после несчастного случая с шахматисткой в Дагестане

Врач Караев: страх, рвота и головная боль являются признаками отравления ртутью

07 августа 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

Врач поделился симптомами отравления жидким металлом после случая на чемпионате Дагестана по шахматам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На чемпионате Дагестана шахматистка Амина Абакарова разлила ртуть на доске соперницы, что вызвало у нее симптомы отравления. Врач Леонид Карев рассказал о признаках отравления ртутью и мерах первой помощи. «В результате отравления ртутью могут возникнуть такие симптомы, как страх, рвота и головная боль», — передает Life.ru слова главного врача медицинского центра «Будь Здоров» Леонида Карева. Он подчеркнул, что даже малого количества ртути достаточно, чтобы получить тяжелое отравление, так как ядовитые пары этого металла очень токсичны. При отравлении ртутью необходимо немедленно промыть желудок и обратиться за медицинской помощью, иначе возможен летальный исход. По словам врача, в качестве первой помощи при проглатывании ртути нужно сразу же обильно промыть желудок водой с 20-30 граммами активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), а затем дать молоко. Также необходимо вызвать службу демеркуризации ртути — самостоятельно прикасаться к месту теоретического разлития категорически запрещено. Ранее сообщалось, что Абакарова подозревается в попытке отравления своей соперницы Умайганат Османовой ртутью, вероятно, из-за желания отомстить. На видеозаписях видно, как Абакарова выливает ртуть. Также о своей мотивации на рецидив она успела рассказать другим спортсменкам. Шахматистка уже задержана, а инцидент расследуется следственными органами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На чемпионате Дагестана шахматистка Амина Абакарова разлила ртуть на доске соперницы, что вызвало у нее симптомы отравления. Врач Леонид Карев рассказал о признаках отравления ртутью и мерах первой помощи. «В результате отравления ртутью могут возникнуть такие симптомы, как страх, рвота и головная боль», — передает Life.ru слова главного врача медицинского центра «Будь Здоров» Леонида Карева. Он подчеркнул, что даже малого количества ртути достаточно, чтобы получить тяжелое отравление, так как ядовитые пары этого металла очень токсичны. При отравлении ртутью необходимо немедленно промыть желудок и обратиться за медицинской помощью, иначе возможен летальный исход. По словам врача, в качестве первой помощи при проглатывании ртути нужно сразу же обильно промыть желудок водой с 20-30 граммами активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), а затем дать молоко. Также необходимо вызвать службу демеркуризации ртути — самостоятельно прикасаться к месту теоретического разлития категорически запрещено. Ранее сообщалось, что Абакарова подозревается в попытке отравления своей соперницы Умайганат Османовой ртутью, вероятно, из-за желания отомстить. На видеозаписях видно, как Абакарова выливает ртуть. Также о своей мотивации на рецидив она успела рассказать другим спортсменкам. Шахматистка уже задержана, а инцидент расследуется следственными органами.