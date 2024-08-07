Раскрыта причина отравления шахматистки ртутью в Дагестане

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В Дагестане Шахматистка Амина Абакарова отравила свою соперницу Османову ртутью, заявил telegram-канал Baza
В Дагестане Шахматистка Амина Абакарова отравила свою соперницу Османову ртутью, заявил telegram-канал Baza Фото:

Шахматистка Амина Абакарова оказалась в центре скандала, ее подозревают в попытке отравления своей соперницы Умайганат Османовой ртутью. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что совершить подобное девушка могла в качестве мести.

«Организаторы соревнований отсмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, как ртуть вылила Амина Абакарова. Шахматистка успела сказать другим спортсменкам, что решилась на отравление, чтобы отомстить», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что шахматистку Абакарова уже задержана.

Ранее сообщалось, что в Дагестане на шахматном турнире одна из участниц незаметно разлила неизвестное вещество под доской своей соперницы, после чего та почувствовала недомогание. В связи с этим происшествием было открыто уголовное дело и начато расследование со стороны следственных органов.

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Шахматистка Амина Абакарова оказалась в центре скандала, ее подозревают в попытке отравления своей соперницы Умайганат Османовой ртутью. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что совершить подобное девушка могла в качестве мести. «Организаторы соревнований отсмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, как ртуть вылила Амина Абакарова. Шахматистка успела сказать другим спортсменкам, что решилась на отравление, чтобы отомстить», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что шахматистку Абакарова уже задержана. Ранее сообщалось, что в Дагестане на шахматном турнире одна из участниц незаметно разлила неизвестное вещество под доской своей соперницы, после чего та почувствовала недомогание. В связи с этим происшествием было открыто уголовное дело и начато расследование со стороны следственных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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