Раскрыта причина отравления шахматистки ртутью в Дагестане

Шахматистка Амина Абакарова оказалась в центре скандала, ее подозревают в попытке отравления своей соперницы Умайганат Османовой ртутью. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что совершить подобное девушка могла в качестве мести.
«Организаторы соревнований отсмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, как ртуть вылила Амина Абакарова. Шахматистка успела сказать другим спортсменкам, что решилась на отравление, чтобы отомстить», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что шахматистку Абакарова уже задержана.
Ранее сообщалось, что в Дагестане на шахматном турнире одна из участниц незаметно разлила неизвестное вещество под доской своей соперницы, после чего та почувствовала недомогание. В связи с этим происшествием было открыто уголовное дело и начато расследование со стороны следственных органов.
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