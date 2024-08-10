Украине пригрозили в Крыму мощным ответом, если она пойдет на захват полуострова

Константинов: наступление на Крым закончится для ВСУ неимоверным проигрышем

10 августа 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Если Украина нападет на Крым, ее ждет неимоверный провал, сообщил Владимир Константинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В случае, если Украина предпримет попытку вторжения на Крымский полуостров, ее ждет неимоверный провал и многочисленные потери. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Ситуация нами отслеживается, и все необходимые и возможные меры предпринимаются для того, чтобы ответить на любой вызов. Крым — полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с большими потерями среди ВСУ и завершится неимоверным проигрышем для них», — сообщил Константинов. Его слова передают РИА Новости. Отмечается, что Киев не раз говорил о планах нападения на Крым. Ранее 26 июля ВСУ нанесли удар по Крымского аэродрому в городе Саки. После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нападение Украины на Крым будет означать эскалацию конфликта. Издание Buisness Insider сообщало, что для операции по захвату Крыма Киеву потребуется в три-пять раз больше военных сил, чем есть у ВС РФ на полуострове. Такая операция будет гораздо масштабнее, чем украинское контрнаступление 2023 года, считают на Западе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае, если Украина предпримет попытку вторжения на Крымский полуостров, ее ждет неимоверный провал и многочисленные потери. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Ситуация нами отслеживается, и все необходимые и возможные меры предпринимаются для того, чтобы ответить на любой вызов. Крым — полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с большими потерями среди ВСУ и завершится неимоверным проигрышем для них», — сообщил Константинов. Его слова передают РИА Новости. Отмечается, что Киев не раз говорил о планах нападения на Крым. Ранее 26 июля ВСУ нанесли удар по Крымского аэродрому в городе Саки. После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нападение Украины на Крым будет означать эскалацию конфликта. Издание Buisness Insider сообщало, что для операции по захвату Крыма Киеву потребуется в три-пять раз больше военных сил, чем есть у ВС РФ на полуострове. Такая операция будет гораздо масштабнее, чем украинское контрнаступление 2023 года, считают на Западе.