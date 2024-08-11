Атака Вооруженных сил Украины в Курской области стала самой крупной со времен Второй Мировой войны. Об этом сообщает младший научный сотрудник Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.
«Такого рода нападения другой страны на российскую территорию не было со времен Второй мировой войны», — заявил Цзинь изданию Global Times. В статье уточняется, что атака по Курской области стала первым случаем, когда Украина ударила вглубь территории России.
Ян Цзинь заявил, что такая эскалация со стороны Киева привела к серьезным последствиям. Наступление ВСУ в Курской области еще больше осложнит ситуацию на поле боя. Также она может потенциально спровоцировать противостояние с участием НАТО и соседних стран.
Ранее ВСУ совершили попытку зайти на танках на территорию Беловского района Курской области. Однако Вооруженные силы РФ отразили прорыв. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ООН следует осудить нарушение прав человека со стороны Украины, передает ее слова РАПСИ.
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