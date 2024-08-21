Суд оштрафовал VPN-провайдера Hidemy.network* почти на полмиллиона

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Московский суд оштрафовал компанию Hidemy.network (признана Минюстом РФ иноагентом) на 400 тысяч рублей
Московский суд оштрафовал компанию Hidemy.network (признана Минюстом РФ иноагентом) на 400 тысяч рублей Фото:

Таганский суд Москвы вынес штраф в размере 400 тысяч рублей VPN-провайдеру Hidemy.network (признан Минюстом РФ иноагентом) за нарушение законодательства, регулирующего деятельность иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей», — рассказали ТАСС в пресс-службе. Юридическое лицо Hidemy.network Ltd. признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента.

Этот случай является первым примером привлечения IT-компании к административной ответственности по статье, касающейся нарушения порядка деятельности иностранного агента в России. Компания Hidemy.network Ltd. получила статус иноагента в сентябре 2023 года за распространение недостоверной информации о политике властей РФ через официальный telegram-канал организации.

*Hidemy.network признан Минюстом РФ иноагентом

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Таганский суд Москвы вынес штраф в размере 400 тысяч рублей VPN-провайдеру Hidemy.network (признан Минюстом РФ иноагентом) за нарушение законодательства, регулирующего деятельность иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей», — рассказали ТАСС в пресс-службе. Юридическое лицо Hidemy.network Ltd. признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. Этот случай является первым примером привлечения IT-компании к административной ответственности по статье, касающейся нарушения порядка деятельности иностранного агента в России. Компания Hidemy.network Ltd. получила статус иноагента в сентябре 2023 года за распространение недостоверной информации о политике властей РФ через официальный telegram-канал организации. *Hidemy.network признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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