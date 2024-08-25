У Кронштадта прошел зрелищный фестиваль воздушных змеев. Видео

Недалеко от Санкт-Петербурга прошел фестиваль воздушных змеев
В Санкт-Петербурге в районе Кронштадта горожане наблюдали зрелищный фестиваль воздушных змеев. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Наткнулись на фестиваль воздушных змеев на форте Константин. Почти у Кронштадта, около дамбы», — говорится в сообщении читателя, к которому прикреплено видео с места событий.
Фестиваль воздушных змеев проходил в третьем парке в Кронштадтском районе города 24 и 25 августа. Вход на него был бесплатным, сообщается на городском портале «Наш район».
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