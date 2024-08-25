25 августа 2024

У Кронштадта прошел зрелищный фестиваль воздушных змеев. Видео

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Съёмки сольного клипа Марата Чанышева, солиста группы «ПМ» на аэродроме «Грань». Нижний Тагил, воздушный змей
Недалеко от Санкт-Петербурга прошел фестиваль воздушных змеев Фото:

В Санкт-Петербурге в районе Кронштадта горожане наблюдали зрелищный фестиваль воздушных змеев. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Наткнулись на фестиваль воздушных змеев на форте Константин. Почти у Кронштадта, около дамбы», — говорится в сообщении читателя, к которому прикреплено видео с места событий.

Фестиваль воздушных змеев проходил в третьем парке в Кронштадтском районе города 24 и 25 августа. Вход на него был бесплатным, сообщается на городском портале «Наш район».

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В Санкт-Петербурге в районе Кронштадта горожане наблюдали зрелищный фестиваль воздушных змеев. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Наткнулись на фестиваль воздушных змеев на форте Константин. Почти у Кронштадта, около дамбы», — говорится в сообщении читателя, к которому прикреплено видео с места событий. Фестиваль воздушных змеев проходил в третьем парке в Кронштадтском районе города 24 и 25 августа. Вход на него был бесплатным, сообщается на городском портале «Наш район».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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