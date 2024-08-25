У Кронштадта прошел зрелищный фестиваль воздушных змеев. Видео

26 августа 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

Недалеко от Санкт-Петербурга прошел фестиваль воздушных змеев Фото: Размик Закарян © URA.RU В Санкт-Петербурге в районе Кронштадта горожане наблюдали зрелищный фестиваль воздушных змеев. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Наткнулись на фестиваль воздушных змеев на форте Константин. Почти у Кронштадта, около дамбы», — говорится в сообщении читателя, к которому прикреплено видео с места событий. Фестиваль воздушных змеев проходил в третьем парке в Кронштадтском районе города 24 и 25 августа. Вход на него был бесплатным, сообщается на городском портале «Наш район». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге в районе Кронштадта горожане наблюдали зрелищный фестиваль воздушных змеев. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Наткнулись на фестиваль воздушных змеев на форте Константин. Почти у Кронштадта, около дамбы», — говорится в сообщении читателя, к которому прикреплено видео с места событий. Фестиваль воздушных змеев проходил в третьем парке в Кронштадтском районе города 24 и 25 августа. Вход на него был бесплатным, сообщается на городском портале «Наш район».