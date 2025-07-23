Кремль раскрыл, что обсудят РФ и Украина на новых переговорах: что сказал Песков 23 июля

Песков: российская делегация отправляется в Стамбул для участия в переговорах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков отметил, что позиции РФ и Украины пока далеки друг от друга
Песков отметил, что позиции РФ и Украины пока далеки друг от друга Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

В Кремле сообщили, что третья встреча представителей России и Украины в формате прямых переговоров пройдет сегодня вечером в Стамбуле. Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии для URA.RU, делегация РФ уже отправилась в Турцию. Основное внимание на переговорах будет уделено обсуждению вопросов, связанных с меморандумами, которыми стороны обменялись после предыдущего раунда консультаций. Все главные заявления Пескова — в материале URA.RU. 

Переговоры в Стамбуле 

Они действительно состоятся 23 июля. Этот раунд станет третьим по счету. Основное внимание на переговорах будет уделено обсуждению проектов меморандумов, которыми стороны обменялись во время второго раунда встреч, а также продолжению крайне значимого процесса взаимного обмена пленными и останками погибших.

«При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций. Коллега [помощник президента Владимир] Мединский возглавляет нашу делегацию. У нас изменений в составе нет, тот же состав», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. 

Представитель Кремля отметил, что существенного прогресса от нового раунда переговоров ждать не стоит. «Никто легкой дороги не ожидает. Это будет сложный разговор», — сообщил Песков. По его словам, позиции меморандумов России и Украины максимально противоположные. 

Встреча Путина и Зеленского 

Россия готова к встрече президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Однако перед этим требуется серьезная работа — обсуждение меморандумов. 

«Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандума, — это и есть подготовка встречи. В этом плане — да, готовность есть», — заявил Песков. Он также отметил, что инициировать проведение встречи до детального согласования основных вопросов нецелесообразно. Ведь без предварительной тщательной подготовки вряд ли стоит обсуждать возможность организации такого мероприятия, поскольку в противном случае все сложные и объемные вопросы придется рассматривать непосредственно на высшем уровне.

Кремль отреагировал на антикоррупционные протесты на Украине

Песков связал всплеск протестных настроений на Украине с высоким уровнем коррупции в стране. Отвечая на запрос URA.RU, он подчеркнул, что случаи хищения средств, предоставленных Украине американскими и европейскими налогоплательщиками, уже не вызывают удивления.

«Буквально на днях из Вашингтона поступали заявления, в которых ставится под сомнение целевое использование всех средств, выделенных Украине как администрацией [экс-президента США Джо] Байдена, так и предыдущим руководством США. В частности, речь идет о том, что не каждый доллар был потрачен на закупку вооружения, как это предполагалось», — заявил Песков.

Он добавил, что значительная часть финансовой поддержки, оказанной Украине западными странами, была присвоена. Коррупция продолжает оставаться одной из главных проблем украинского народа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле сообщили, что третья встреча представителей России и Украины в формате прямых переговоров пройдет сегодня вечером в Стамбуле. Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии для URA.RU, делегация РФ уже отправилась в Турцию. Основное внимание на переговорах будет уделено обсуждению вопросов, связанных с меморандумами, которыми стороны обменялись после предыдущего раунда консультаций. Все главные заявления Пескова — в материале URA.RU.  Переговоры в Стамбуле  Они действительно состоятся 23 июля. Этот раунд станет третьим по счету. Основное внимание на переговорах будет уделено обсуждению проектов меморандумов, которыми стороны обменялись во время второго раунда встреч, а также продолжению крайне значимого процесса взаимного обмена пленными и останками погибших. «При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций. Коллега [помощник президента Владимир] Мединский возглавляет нашу делегацию. У нас изменений в составе нет, тот же состав», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.  Представитель Кремля отметил, что существенного прогресса от нового раунда переговоров ждать не стоит. «Никто легкой дороги не ожидает. Это будет сложный разговор», — сообщил Песков. По его словам, позиции меморандумов России и Украины максимально противоположные.  Встреча Путина и Зеленского  Россия готова к встрече президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Однако перед этим требуется серьезная работа — обсуждение меморандумов.  «Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандума, — это и есть подготовка встречи. В этом плане — да, готовность есть», — заявил Песков. Он также отметил, что инициировать проведение встречи до детального согласования основных вопросов нецелесообразно. Ведь без предварительной тщательной подготовки вряд ли стоит обсуждать возможность организации такого мероприятия, поскольку в противном случае все сложные и объемные вопросы придется рассматривать непосредственно на высшем уровне. Кремль отреагировал на антикоррупционные протесты на Украине Песков связал всплеск протестных настроений на Украине с высоким уровнем коррупции в стране. Отвечая на запрос URA.RU, он подчеркнул, что случаи хищения средств, предоставленных Украине американскими и европейскими налогоплательщиками, уже не вызывают удивления. «Буквально на днях из Вашингтона поступали заявления, в которых ставится под сомнение целевое использование всех средств, выделенных Украине как администрацией [экс-президента США Джо] Байдена, так и предыдущим руководством США. В частности, речь идет о том, что не каждый доллар был потрачен на закупку вооружения, как это предполагалось», — заявил Песков. Он добавил, что значительная часть финансовой поддержки, оказанной Украине западными странами, была присвоена. Коррупция продолжает оставаться одной из главных проблем украинского народа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...