В Кремле сообщили, что третья встреча представителей России и Украины в формате прямых переговоров пройдет сегодня вечером в Стамбуле. Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии для URA.RU, делегация РФ уже отправилась в Турцию. Основное внимание на переговорах будет уделено обсуждению вопросов, связанных с меморандумами, которыми стороны обменялись после предыдущего раунда консультаций. Все главные заявления Пескова — в материале URA.RU.
Переговоры в Стамбуле
Они действительно состоятся 23 июля. Этот раунд станет третьим по счету. Основное внимание на переговорах будет уделено обсуждению проектов меморандумов, которыми стороны обменялись во время второго раунда встреч, а также продолжению крайне значимого процесса взаимного обмена пленными и останками погибших.
«При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций. Коллега [помощник президента Владимир] Мединский возглавляет нашу делегацию. У нас изменений в составе нет, тот же состав», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
Представитель Кремля отметил, что существенного прогресса от нового раунда переговоров ждать не стоит. «Никто легкой дороги не ожидает. Это будет сложный разговор», — сообщил Песков. По его словам, позиции меморандумов России и Украины максимально противоположные.
Встреча Путина и Зеленского
Россия готова к встрече президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Однако перед этим требуется серьезная работа — обсуждение меморандумов.
«Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандума, — это и есть подготовка встречи. В этом плане — да, готовность есть», — заявил Песков. Он также отметил, что инициировать проведение встречи до детального согласования основных вопросов нецелесообразно. Ведь без предварительной тщательной подготовки вряд ли стоит обсуждать возможность организации такого мероприятия, поскольку в противном случае все сложные и объемные вопросы придется рассматривать непосредственно на высшем уровне.
Кремль отреагировал на антикоррупционные протесты на Украине
Песков связал всплеск протестных настроений на Украине с высоким уровнем коррупции в стране. Отвечая на запрос URA.RU, он подчеркнул, что случаи хищения средств, предоставленных Украине американскими и европейскими налогоплательщиками, уже не вызывают удивления.
«Буквально на днях из Вашингтона поступали заявления, в которых ставится под сомнение целевое использование всех средств, выделенных Украине как администрацией [экс-президента США Джо] Байдена, так и предыдущим руководством США. В частности, речь идет о том, что не каждый доллар был потрачен на закупку вооружения, как это предполагалось», — заявил Песков.
Он добавил, что значительная часть финансовой поддержки, оказанной Украине западными странами, была присвоена. Коррупция продолжает оставаться одной из главных проблем украинского народа.
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