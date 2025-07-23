Прогноз магнитной бури на 24 июля 2025: чего ждать метеозависимым

В июле 2025 года серьезных вспышек на Солнце пока не произошло. Однако геомагнитные возмущения произошли 23 июля и на несколько часов задержатся 24 июля. О том, ждать ли всплесков активности на Солнце и магнитных бурь в ближайшие сутки — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки 24 июля 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, на поверхности Солнца уже несколько дней неспокойно, однако сильные магнитные бури маловероятны. Эксперты не фиксируют ни одной вспышки на Звезде последние несколько дней. В ближайшие сутки они так же не ожидаются. Однако 23 июля около 2:00 произошла короткая магнитная буря, уровень которой составил G1 — это минимальный балл. При этом вероятность более сильных бурь составляет менее 1%, и общая продолжительность возмущений не должна превысить двух суток, сообщают эксперты.
Магнитные бури 24 июля 2025
24 июля 2025 года ожидается незначительное изменение геомагнитной обстановки. Ожидается повышение уровня Kp до 4 баллов при 10 возможных с 3:00 до 6:00 часов (мск). Остальное время в течение суток геомагнитная обстановка не превысит «зеленого» уровня и будет варьироваться от 2,5 балла до 4,5 балла. Согласно почасовому прогнозу магнитных бурь, наибольшее снижение солнечной активности произойдет с 16:00 до 18:00 часов. При этом вероятность внезапного возникновения магнитных бурь 24 июля составляет 31%, сообщили в Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.
Прогноз магнитных бурь на конец июля 2025
По прогнозам ученых, до конца июля сильных магнитных бурь не ожидается. 25 и 26 июля будет тихо и без заметных возмущений. Наивысшего уровня в 4 балла геомагнитная обстановка достигнет, примерно, 28-29 июля. Последние дни месяца порадуют спокойными показателями. Так, 30 и 31 июля ожидается, что Kp окажется на «зеленом» уровне в 3 балла.
Как влияют магнитные бури на здоровье
Влиянию магнитных бурь наиболее подвержена категория людей старше 50 лет и те, кто страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в этот период могут себя плохо чувствовать и люди младшего возраста. В беседе с URA.RU невролог Юлия Каракулова рассказала, что такая реакция организма свойственна для 30% населения. Эксперт советует отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься спортом и следить за режимом питания для того, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм.
В этот период возможны повышение уровня артериального давления, тревожность, слабость, головокружение, головные боли и обострение хронических болезней. «Это связано с изменениями в сосудистой микроциркуляции, которые возникают при повышении или понижении температуры, атмосферного давления», — объясняет Каракулова.
Что делать метеозависимым при обострении
При появлении неприятных симптомов Юлия Каракулова советует отдохнуть, отказаться от гаджетов и просмотра телевизора. По ее словам, в этот период лучше пить больше жидкости и дольше спать. При жаркой погоде невролог рекомендует принять контрастный душ, а при холодной — употреблять поменьше соли. «Если эти методы не приносят облегчения, стоит обратиться к врачу. Специалист установит факторы, влияющие на развитие метеозависимости и даст грамотные рекомендации», — говорит Юлия Каракулова.
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