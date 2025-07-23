Власти Армении назвали главное условие при национализации предприятий Карапетяна

Правительство Армении намерено принимать решения по вопросу национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, на основе национального законодательства и международных договоров. Об этом говорится в официальном заявлении кабмина страны.
«С уважением относясь к мерам обеспечения, применяемым решениями иностранных арбитражей, в то же время все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения решений арбитражей», — отмечается в сообщении на сайте кабмина. В заявлении подчеркивается различие между кругом вопросов, рассматриваемых в неотложном арбитражном разбирательстве, и целями назначения временного управляющего компанией.
Власти Армении также пояснили, что назначение временного управляющего в «Электрических сетях Армении» направлено на предотвращение угрозы энергетического кризиса, обеспечение общественного порядка и государственную безопасность. В числе задач указывается исключение сокрытия злоупотреблений в системе электроснабжения страны, а также пресечение возможных попыток злоупотреблений в будущем.
На заявление правительства уже отреагировал вице-президент группы компаний «Ташир» Нарек Карапетян, племянник Самвела Карапетяна. В комментарии под публикацией на странице правительства Армении в соцсети Facebook (признана экстремистским и запрещена в РФ) он предложил властям как можно скорее исполнить законное решение суда и напомнил о необходимости руководствоваться европейскими ценностями. По словам Карапетяна, правительство имело возможность заявить свою позицию в суде, однако она была признана необоснованной.
Ранее Международный арбитражный суд принял решение в пользу предпринимателя Самвела Карапетяна в деле против правительства Армении, касающемся национализации компании «Электрические сети Армении». Суд постановил, что власти Еревана должны воздержаться от реализации недавно утвержденных парламентом поправок, а также от любых дальнейших действий, направленных на изъятие собственности компании, пишет RT.
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