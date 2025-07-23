Власти Армении назвали главное условие при национализации предприятий Карапетяна

Армения будет руководствоваться своими законами при национализации электросетей
© Служба новостей «URA.RU»
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Армения будет руководствоваться законодательством республики при национализации электросетей
Армения будет руководствоваться законодательством республики при национализации электросетей Фото:

Правительство Армении намерено принимать решения по вопросу национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, на основе национального законодательства и международных договоров. Об этом говорится в официальном заявлении кабмина страны.

«С уважением относясь к мерам обеспечения, применяемым решениями иностранных арбитражей, в то же время все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения решений арбитражей», — отмечается в сообщении на сайте кабмина. В заявлении подчеркивается различие между кругом вопросов, рассматриваемых в неотложном арбитражном разбирательстве, и целями назначения временного управляющего компанией.

Власти Армении также пояснили, что назначение временного управляющего в «Электрических сетях Армении» направлено на предотвращение угрозы энергетического кризиса, обеспечение общественного порядка и государственную безопасность. В числе задач указывается исключение сокрытия злоупотреблений в системе электроснабжения страны, а также пресечение возможных попыток злоупотреблений в будущем.

На заявление правительства уже отреагировал вице-президент группы компаний «Ташир» Нарек Карапетян, племянник Самвела Карапетяна. В комментарии под публикацией на странице правительства Армении в соцсети Facebook (признана экстремистским и запрещена в РФ) он предложил властям как можно скорее исполнить законное решение суда и напомнил о необходимости руководствоваться европейскими ценностями. По словам Карапетяна, правительство имело возможность заявить свою позицию в суде, однако она была признана необоснованной.

Ранее Международный арбитражный суд принял решение в пользу предпринимателя Самвела Карапетяна в деле против правительства Армении, касающемся национализации компании «Электрические сети Армении». Суд постановил, что власти Еревана должны воздержаться от реализации недавно утвержденных парламентом поправок, а также от любых дальнейших действий, направленных на изъятие собственности компании, пишет RT.

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Правительство Армении намерено принимать решения по вопросу национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, на основе национального законодательства и международных договоров. Об этом говорится в официальном заявлении кабмина страны. «С уважением относясь к мерам обеспечения, применяемым решениями иностранных арбитражей, в то же время все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения решений арбитражей», — отмечается в сообщении на сайте кабмина. В заявлении подчеркивается различие между кругом вопросов, рассматриваемых в неотложном арбитражном разбирательстве, и целями назначения временного управляющего компанией. Власти Армении также пояснили, что назначение временного управляющего в «Электрических сетях Армении» направлено на предотвращение угрозы энергетического кризиса, обеспечение общественного порядка и государственную безопасность. В числе задач указывается исключение сокрытия злоупотреблений в системе электроснабжения страны, а также пресечение возможных попыток злоупотреблений в будущем. На заявление правительства уже отреагировал вице-президент группы компаний «Ташир» Нарек Карапетян, племянник Самвела Карапетяна. В комментарии под публикацией на странице правительства Армении в соцсети Facebook (признана экстремистским и запрещена в РФ) он предложил властям как можно скорее исполнить законное решение суда и напомнил о необходимости руководствоваться европейскими ценностями. По словам Карапетяна, правительство имело возможность заявить свою позицию в суде, однако она была признана необоснованной. Ранее Международный арбитражный суд принял решение в пользу предпринимателя Самвела Карапетяна в деле против правительства Армении, касающемся национализации компании «Электрические сети Армении». Суд постановил, что власти Еревана должны воздержаться от реализации недавно утвержденных парламентом поправок, а также от любых дальнейших действий, направленных на изъятие собственности компании, пишет RT.
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