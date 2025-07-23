Песков оценил готовность Москвы ко встрече с Зеленским

Москва в целом готова к проведению встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, но для этого требуется серьезная предварительная работа с меморандумом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандума, — это и есть подготовка встречи. В этом плане — да, готовность есть», — отметил представитель Кремля во время общения с журналистами. При этом он добавил, что назначать саму встречу без проработки ключевых вопросов преждевременно. Песков пояснил, что без проделывания этой сложной работы вряд ли целесообразно договариваться о встрече, так как в противном случае всю емкую и трудоемкую повестку придется разбирать уже на высшем уровне.
Ранее Дмитрий Песков, отвечая на запрос URA.RU, отметил, что обсуждать возможность личной встречи лидеров России и Украины пока рано, так как процесс переговоров по урегулированию еще продолжается. Кроме того, в настоящее время на Украине действует запрет на проведение подобных переговоров, добавил представитель Кремля.
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