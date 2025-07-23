В Кремле назвали масштабы коррупции на Украине

Массовые протесты на Украине связаны с коррупцией внутри страны. То, что на Украине разворовали деньги американских и европейских налогоплательщиков, уже ни для кого не секрет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Буквально накануне мы слышали из Вашингтона заявления, в которых высказывалось сомнение о том, что каждый доллар из тех, которые были выделены при прежней администрации, при администрации Байдена, был использован по назначению, то есть для закупки вооружений. Если говорить простым и емким русским языком, очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали. Деньги американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков в значительной степени разворовали на Украине. Это можно сказать с большой долей уверенности. В стране много коррупции. Поэтому коррупция — тема острая для Украины. Ну а все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств, это внутренние дела Украины», — отметил Песков.
Протесты в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других украинских городах прошли накануне. Формальным поводом стал закон, которым антикоррупционные органы страны — Национальное антикоррупционное бюро Украины и специальная антикоррупционная прокуратура — фактически лишены независимости. В адрес Зеленского от митингующих звучали нецензурные слова, но он сам в соцсетях написал, что цель закона — снизить российское влияние на антикоррупционные структуры Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.