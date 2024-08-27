В Воронежской области загорелось село

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
Огонь перекинулся на здания с горящей травы Фото:

Около десяти жилых домов и нежилых зданий загорелось в селе Журавка Богучарского района Воронежской области. Огонь перекинулся на строения с горящей травы, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома. Известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий», — написал Гусев в своем telegram-канале. Ситуация обострилась днем 27 августа.

По словам главы региона, в горящее село направлены дополнительные силы МЧС. В село лично выехал начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель.

Пострадавших нет. Гусев отметил, что дал поручение оказать помощь гражданам, лишившимся жилья и имущества в результате пожара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около десяти жилых домов и нежилых зданий загорелось в селе Журавка Богучарского района Воронежской области. Огонь перекинулся на строения с горящей травы, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «В селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома. Известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий», — написал Гусев в своем telegram-канале. Ситуация обострилась днем 27 августа. По словам главы региона, в горящее село направлены дополнительные силы МЧС. В село лично выехал начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель. Пострадавших нет. Гусев отметил, что дал поручение оказать помощь гражданам, лишившимся жилья и имущества в результате пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...