В Воронежской области загорелось село

27 августа 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Огонь перекинулся на здания с горящей травы Фото: Анна Майорова © URA.RU Около десяти жилых домов и нежилых зданий загорелось в селе Журавка Богучарского района Воронежской области. Огонь перекинулся на строения с горящей травы, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «В селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома. Известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий», — написал Гусев в своем telegram-канале. Ситуация обострилась днем 27 августа. По словам главы региона, в горящее село направлены дополнительные силы МЧС. В село лично выехал начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель. Пострадавших нет. Гусев отметил, что дал поручение оказать помощь гражданам, лишившимся жилья и имущества в результате пожара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около десяти жилых домов и нежилых зданий загорелось в селе Журавка Богучарского района Воронежской области. Огонь перекинулся на строения с горящей травы, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «В селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома. Известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий», — написал Гусев в своем telegram-канале. Ситуация обострилась днем 27 августа. По словам главы региона, в горящее село направлены дополнительные силы МЧС. В село лично выехал начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель. Пострадавших нет. Гусев отметил, что дал поручение оказать помощь гражданам, лишившимся жилья и имущества в результате пожара.