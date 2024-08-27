В Воронежской области загорелось село

Около десяти жилых домов и нежилых зданий загорелось в селе Журавка Богучарского района Воронежской области. Огонь перекинулся на строения с горящей травы, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома. Известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий», —
По словам главы региона, в горящее село направлены дополнительные силы МЧС. В село лично выехал начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель.
Пострадавших нет. Гусев отметил, что дал поручение оказать помощь гражданам, лишившимся жилья и имущества в результате пожара.
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