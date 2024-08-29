В ООН назвали исключение русского языка в школах Прибалтики нарушением международного права

Исключением русского языка из учебных программ в школах Прибалтики нарушаются международные стандарты в области прав человека. Об этом сообщил официальный представитель Управления ООН по правам человека Тамин Аль-Китан.
«Мы обеспокоены тем, что введение единого языка обучения, ограничение и постепенный отказ от использования языков меньшинств в школах, <...>, противоречат международным стандартам в области прав человека», — заявил Тамин Аль-Китан РИА Новости. Он также уточнил, что это противоречит запрету дискриминации по признаку языка.
Начиная с 1 сентября, в Литве и Латвии русский язык был исключен из школьной программы как предмет второго иностранного языка, а в Эстонии дошкольные учреждения и начальные классы перешли на обучение на эстонском языке. Эти действия вызвали беспокойство УВКПЧ по поводу соблюдения прав языковых меньшинств.
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