Захарова: Европа профукала свой континент

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа утратила контроль над собственным континентом, «профукаф» его. Такое заявление она сделала на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Они (европейские лидеры — прим. URA.RU) практически свели на нет разговоры о демократии, которую только они знают, как развивать, потому что они не сумели сохранить Европу. То есть свой собственный континент они профукали», — сказала Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
Дипломат также отметила, что в настоящее время представители стран Азии, Африки и Латинской Америки предлагают жителям Западной Европы свои варианты разрешения кризиса на европейском континенте. По ее словам, подобное развитие событий свидетельствует о полном провале для тех, кто причисляет себя к так называемому «золотому миллиарду», а также считает себя исключительными и цивилизованными.
Ранее Захарова в ироничной форме прокомментировала высказывание еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена относительно обсуждения Евросоюзом возможности введения запрета на импорт российского газа. Она сказала, что «птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем», передает слова дипломата RT.
