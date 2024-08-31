Военкор Коц рассказал о героической гибели комбата в «Брестской крепости»

Командир батальона с позывным «Отмель» погиб героически, защищая курское направление. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.
«Вышедшие из окружения бойцы позже подтвердили, что всеми любимый командир погиб — геройски, как и подобает русскому офицеру», — рассказал Коц в интервью «Комсомольской правде». Боец «Отмель» погиб, защищая курское приграничье.
В обороне Малой Локни комбат сыграл ключевую роль. Все держались за счет внутреннего стержня и авторитета командира батальона, рассказал военкору замкомандира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет».
Бойцы почти две недели в полном окружении удерживали свои позиции и не давали Вооруженным силам Украины (ВСУ) продвинуться вглубь Курской области. В какой-то момент российские военнослужащие пошли на прорыв. Свою задачу они выполнили и не дали украинским военным расширить плацдарм вторжения. Батальон сменили морпехи и десантники, которые прибыли к приграничью.
«Этот рубеж остался за российскими войсками. На момент подготовки моего первого материала о курской „Брестской крепости“ комбат с позывным „Отмель“ числился пропавшим без вести, но позднее выяснилось, что он погиб», — рассказал Коц.
Попытка прорыва ВСУ в Суджанском районе Курской области провалилась. Российские бойцы дали отпор, заняв позиции на территории ИК-11 в Малой Локне. Единственный выживший во время столкновения украинский боевик признался, что солдат на штурм курской колонии гнали под угрозой расстрела. О боях, которые уже сравнивают с обороной Брестской крепости — в материале URA.RU.
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