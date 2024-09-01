01 сентября 2024

В Москве 43 самолета отправляли на запасные аэропорты на фоне атаки дронов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорты вводили ограничения на фоне атак ВСУ
Аэропорты вводили ограничения на фоне атак ВСУ Фото:

На фоне атак украинских БПЛА в московских аэропортах вводили ограничения, во время которых 43 самолета были отправлены на запасные аэропорты. Об этом сообщил представитель Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы „ушли“ 43 ВС, следовавших в аэропорты», — передал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Представитель Росавиации также рассказал, что ограничения вводились на вылет из аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Всего было задержано 74 рейса.

Согласно информации Минобороны РФ, за ночь 1 сентября силы ПВО уничтожили 158 украинских БПЛА над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Рязанской областей, а также Москвы и Подмосковья. Атака ВСУ стала одной из самых масштабных за последнее время.

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На фоне атак украинских БПЛА в московских аэропортах вводили ограничения, во время которых 43 самолета были отправлены на запасные аэропорты. Об этом сообщил представитель Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы „ушли“ 43 ВС, следовавших в аэропорты», — передал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Представитель Росавиации также рассказал, что ограничения вводились на вылет из аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Всего было задержано 74 рейса. Согласно информации Минобороны РФ, за ночь 1 сентября силы ПВО уничтожили 158 украинских БПЛА над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Рязанской областей, а также Москвы и Подмосковья. Атака ВСУ стала одной из самых масштабных за последнее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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