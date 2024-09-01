В Москве 43 самолета отправляли на запасные аэропорты на фоне атаки дронов ВСУ

На фоне атак украинских БПЛА в московских аэропортах вводили ограничения, во время которых 43 самолета были отправлены на запасные аэропорты. Об этом сообщил представитель Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы „ушли“ 43 ВС, следовавших в аэропорты», — передал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Представитель Росавиации также рассказал, что ограничения вводились на вылет из аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Всего было задержано 74 рейса.
Согласно информации Минобороны РФ, за ночь 1 сентября силы ПВО уничтожили 158 украинских БПЛА над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Рязанской областей, а также Москвы и Подмосковья. Атака ВСУ стала одной из самых масштабных за последнее время.
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