Рэпера Моргенштерна* не смогут выдать России

Рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в отношении которого было возбуждено дело о нарушении правил деятельности иностранного агента, не смогут экстрадировать в Россию, поскольку его действия не подпадают под уголовное преследование в стране, где он в настоящее время находится. Об этом рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин.
«Моргенштерн не может быть выдан России, так как это деяние не является преступлением в том государстве, в котором артист находится», — передает слова Жорина ТАСС. Он отметил, что задержание в третьей стране возможно только за деяния, уголовно наказуемые в обеих странах.
Даже при наличии соглашения о выдаче, необходимо учитывать «Конвенцию о правовой помощи», согласно которой выдача возможна только за преступления, признанные таковыми в обеих юрисдикциях. Жорин подчеркнул, что в этих странах нет института иноагентства, поэтому уголовной ответственности за нарушение правил иноагентов не существует.
Алишер Моргенштерн, находящийся в ОАЭ, уехал из России в феврале 2022 года. Спустя три месяца он был включен Минюстом в список иноагентов, после чего его штрафовали четыре раза за отсутствие маркировки о своем статусе.
ГСУ СК России рассматривает возможность объявления его в розыск в связи с уголовным делом за уклонение от обязанностей иноагента. Моргенштерн может получить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. В прокуратуре Москвы подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела, передает RT.
*Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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