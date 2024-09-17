Mash опубликовал последнее интервью Пашаева перед задержанием

17 сентября 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Пашаев заявил, что покажет результаты своей деятельности на фронте, если это разрешит командир Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва» Бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал, что вместе с предпринимателем Алексеем Блиновским делает много для фронта. Об этом он сообщил в последнем интервью перед задержанием корреспонденту Mash. «Сегодня надо быть патриотами своей Родины. Мы здесь производим, мы здесь создаем. Мы много чего делаем, вы не представляете. Мы просто не будем об этом», — рассказал Пашаев в опубликованном интервью в telegram-канале Mash. Пашаев не сказал, что именно они сделали для российской армии. Однако бывший адвокат отметил, что обязательно покажет, если это разрешит командир. Издание отмечает, что Блиновский возил боеприпасы на передовую, чтобы не оставаться на одном месте, а позже был отпущен. Ранее РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что Пашаев подозревается в хищении более 45 миллионов рублей. Он был задержан 17 сентября сотрудниками правоохранительных органов. По данным следствия, Пашаев обещал предпринимателю Алексею Блиновскому освобождение от уголовной ответственности за денежное вознаграждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал, что вместе с предпринимателем Алексеем Блиновским делает много для фронта. Об этом он сообщил в последнем интервью перед задержанием корреспонденту Mash. «Сегодня надо быть патриотами своей Родины. Мы здесь производим, мы здесь создаем. Мы много чего делаем, вы не представляете. Мы просто не будем об этом», — рассказал Пашаев в опубликованном интервью в telegram-канале Mash. Пашаев не сказал, что именно они сделали для российской армии. Однако бывший адвокат отметил, что обязательно покажет, если это разрешит командир. Издание отмечает, что Блиновский возил боеприпасы на передовую, чтобы не оставаться на одном месте, а позже был отпущен. Ранее РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что Пашаев подозревается в хищении более 45 миллионов рублей. Он был задержан 17 сентября сотрудниками правоохранительных органов. По данным следствия, Пашаев обещал предпринимателю Алексею Блиновскому освобождение от уголовной ответственности за денежное вознаграждение.