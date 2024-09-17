Sky News: разведка Израиля начинила пейджеры взрывчаткой в ходе тайной операции

Разведка Израиля начинила пейджеры представителей движения «Хезболла» взрывчаткой в ходе масштабной операции. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
«Атака могла быть осуществлена путем передачи электромагнитных волн и повышения температуры пейджеров с помощью батарей, но это маловероятно. Второй сценарий заключается в имплантации проницаемого чипа внутри самих пейджеров посредством масштабной разведывательной работы, нацеленной на производителей», — передает Sky News Arabia.
Во вторник 17 сентября Ливан потрясли взрывы, из-за которых пострадали сотни членов организации «Хезболла». Взрывы произошли из-за детонации пейджеров. По словам представителя организации, это стало крупнейшим нарушением безопасности со времени конфликта с Израилем. В результате взрывов погибло восемь человек, более 2,8 тысяч ранены.
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