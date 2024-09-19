Политолог Федорова спрогнозировала усиление непарламентских партий

Политолог Федорова: непарламентские партии могут улучшить свои результаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Федорова: непарламенсткие партии могут улучшить свои результаты
Федорова: непарламенсткие партии могут улучшить свои результаты Фото:

Политолог Анна Федорова предрекла улучшение результатов непарламентских партий на грядущих выборах. По ее мнению, это связано с размыванием электорального ядра существующих политических сил, представленных в Госдуме. Заявление она сделала на круглом столе ЭИСИ «Итоги выборов: перспективы политических партий перед кампаниями 2025 и 2026 годов».

«Непарламентские партии были не столь заметны в федеральной повестке, но тем не менее вели достаточно активную конкуренцию. В Кабардино-Балкарии в заксобрание прошил „зеленые“, в Карачаево-Черкессии мандат получила „Гражданская платформа“, в областную думу Волгоградской области прошла „Пария пенсионеров“. Конечно, цифры небольшие, но у непарламентских партий есть потенциал. И если будут продолжаться тренды, связанные с размыванием электорального ядра других партий, в следующих циклах непарламентские партии свои результаты могут улучшить», — заявила Федорова.

Ранее URA.RU сообщало о дискуссии, которая разгорелась во время круглого стола на тему того, кто сегодня вторая партия после ЕР. Партийные руководители также поделились планами на выборы 2025-2026 годов.

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Политолог Анна Федорова предрекла улучшение результатов непарламентских партий на грядущих выборах. По ее мнению, это связано с размыванием электорального ядра существующих политических сил, представленных в Госдуме. Заявление она сделала на круглом столе ЭИСИ «Итоги выборов: перспективы политических партий перед кампаниями 2025 и 2026 годов». «Непарламентские партии были не столь заметны в федеральной повестке, но тем не менее вели достаточно активную конкуренцию. В Кабардино-Балкарии в заксобрание прошил „зеленые“, в Карачаево-Черкессии мандат получила „Гражданская платформа“, в областную думу Волгоградской области прошла „Пария пенсионеров“. Конечно, цифры небольшие, но у непарламентских партий есть потенциал. И если будут продолжаться тренды, связанные с размыванием электорального ядра других партий, в следующих циклах непарламентские партии свои результаты могут улучшить», — заявила Федорова. Ранее URA.RU сообщало о дискуссии, которая разгорелась во время круглого стола на тему того, кто сегодня вторая партия после ЕР. Партийные руководители также поделились планами на выборы 2025-2026 годов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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