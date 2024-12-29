Шоумен Отар Кушанашвили раскрыл затраты на лечение рака четвертой стадии

Кушанашвили потратил почти 2 млн рублей на лечение от рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Кушанашвили платил 10 тысяч за одну инъекцию
Кушанашвили платил 10 тысяч за одну инъекцию Фото:

Известный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили потратил около 1,8 миллиона рублей на свое лечение от онкологического заболевания. Об этом он рассказал в YouTube-шоу.

«Мне делали укол в живот, по десятке укол. Уколы длились три месяца. Ежедневные. Утром и вечером. Считайте!» — заявил журналист в YouTube-шоу «ЗА ДЕНЬГИ». Кушанашвили сообщил, что каждая инъекция обходилась ему в 10 тысяч рублей. Общая стоимость 90-дневного курса таких процедур составила 1,8 миллиона рублей.

Шоумен уточнил, что до заболевания у него были определенные накопления. Он также отметил, что продолжал оказывать финансовую поддержку своей семье в период лечения и направлял средства медицинским сестрам.

В октябре текущего года Кушанашвили сообщил, что он одолел рак и теперь будет выписан из онкологического центра Блохина. По его словам, он не собирается больше притворяться молодым, передает RT.

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Известный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили потратил около 1,8 миллиона рублей на свое лечение от онкологического заболевания. Об этом он рассказал в YouTube-шоу. «Мне делали укол в живот, по десятке укол. Уколы длились три месяца. Ежедневные. Утром и вечером. Считайте!» — заявил журналист в YouTube-шоу «ЗА ДЕНЬГИ». Кушанашвили сообщил, что каждая инъекция обходилась ему в 10 тысяч рублей. Общая стоимость 90-дневного курса таких процедур составила 1,8 миллиона рублей. Шоумен уточнил, что до заболевания у него были определенные накопления. Он также отметил, что продолжал оказывать финансовую поддержку своей семье в период лечения и направлял средства медицинским сестрам. В октябре текущего года Кушанашвили сообщил, что он одолел рак и теперь будет выписан из онкологического центра Блохина. По его словам, он не собирается больше притворяться молодым, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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