Шоумен Отар Кушанашвили раскрыл затраты на лечение рака четвертой стадии

Известный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили потратил около 1,8 миллиона рублей на свое лечение от онкологического заболевания. Об этом он рассказал в YouTube-шоу.
«Мне делали укол в живот, по десятке укол. Уколы длились три месяца. Ежедневные. Утром и вечером. Считайте!» — заявил журналист в YouTube-шоу «ЗА ДЕНЬГИ». Кушанашвили сообщил, что каждая инъекция обходилась ему в 10 тысяч рублей. Общая стоимость 90-дневного курса таких процедур составила 1,8 миллиона рублей.
Шоумен уточнил, что до заболевания у него были определенные накопления. Он также отметил, что продолжал оказывать финансовую поддержку своей семье в период лечения и направлял средства медицинским сестрам.
В октябре текущего года Кушанашвили сообщил, что он одолел рак и теперь будет выписан из онкологического центра Блохина. По его словам, он не собирается больше притворяться молодым, передает RT.
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