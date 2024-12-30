Назначен новый глава Военно-строительной компании Минобороны

Новым генеральным директором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Министерства обороны РФ (ППК ВСК) назначен Игорь Маковский. Об этом пишут журналисты.
«Приказом министра обороны [Андрея Белоусова] генеральным директором публично-правовой компании „Военно-строительная компания“ МО РФ (ППК ВСК) назначен Игорь Маковский», — передает «Коммерсант». Отмечается, что тот имеет большой опыт в управлении крупными организациями, также у него имеется солидная военная карьера.
Ранее Маковский являлся председателем совета директоров ООО «Европейская промышленная группа», возглавлял АО «Янтарьэнерго». Также он руководил ПАО «Россети Центр» до последнего назначения.
ППК ВСК, которую теперь возглавил Маковский, занимается реализацией масштабных строительных проектов для военного ведомства. В настоящий момент предыдущее руководство, а также экс-замминистр Тимур Иванов находятся под следствием.
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