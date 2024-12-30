Президент Украины Владимир Зеленский при покупке у США ста миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) может посетить инаугурацию избранного главы Штатов Дональда Трампа. Изначально Зеленский не был приглашен на мероприятие. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Чтобы приехать Зеленскому на инаугурацию [к Трампу], надо внести <…> взнос. Таким образом, этот купленный <…> кусочек сжиженного газа у соответствующей компании, там есть какая-то дельта, которая пойдет Зеленскому как его взнос от этой компании на инаугурацию», — заявил Соскин в эфире программы на своем YouTube-канале.
Также он добавил, что ВСУ продолжат превращаться «в пищу для разных мышей, крыс, собак», сидя в окопах на фронте, пока Владимир Зеленский будет пытаться поговорить с Дональдом Трампом.
Инаугурация республиканца пройдет 20 января 2025 года. На нее также пока не приглашен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Кроме того, президент РФ Владимир Путин на данный момент не разговаривал с Трампом, однако несколько стран уже предложили свои площадки для диалога, передает «Царьград».
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