29 декабря 2024

Телефоны экстренных служб в Москве на новогодние праздники

Экстренные службы Москвы в новогодние праздники будут работать в обычном режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время новогодних праздников колл-центры и сервисы Москвы будут работать в обычном режиме
Во время новогодних праздников колл-центры и сервисы Москвы будут работать в обычном режиме Фото:

В новогодние праздники многие колл-центры и сервисы Москвы продолжат работать в обычном режиме, сообщили на официальном сайте мэра и правительства города. Жители и гости столицы смогут обращаться в различные службы за помощью и информацией.

«Жители города смогут обратиться в единую справочную службу правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), единую службу записи на прием к врачу (+7 (495) 539-30-00), контакт-центр „Московский транспорт“ (+7 (495) 539-54-54) и другие службы», — написали на сайте. Все эти телефоны будут доступны в праздничные выходные.

Кроме того, специалисты более чем 50 горячих линий будут доступны для консультаций, в том числе — по вопросам о работе госорганизаций и центров госуслуг во время праздников. Также для удобства москвичей и гостей города функционируют приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также портал mos.ru.

Туристы столицы имеют возможность обратиться в справочную службу, позвонив по одному из следующих номеров: +7 (495) 122-01-11 или +7 (800) 300-61-22. В контактном центре города функционирует более 830 операторов, которые ежемесячно обрабатывают около трех миллионов запросов.

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В новогодние праздники многие колл-центры и сервисы Москвы продолжат работать в обычном режиме, сообщили на официальном сайте мэра и правительства города. Жители и гости столицы смогут обращаться в различные службы за помощью и информацией. «Жители города смогут обратиться в единую справочную службу правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), единую службу записи на прием к врачу (+7 (495) 539-30-00), контакт-центр „Московский транспорт“ (+7 (495) 539-54-54) и другие службы», — написали на сайте. Все эти телефоны будут доступны в праздничные выходные. Кроме того, специалисты более чем 50 горячих линий будут доступны для консультаций, в том числе — по вопросам о работе госорганизаций и центров госуслуг во время праздников. Также для удобства москвичей и гостей города функционируют приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также портал mos.ru. Туристы столицы имеют возможность обратиться в справочную службу, позвонив по одному из следующих номеров: +7 (495) 122-01-11 или +7 (800) 300-61-22. В контактном центре города функционирует более 830 операторов, которые ежемесячно обрабатывают около трех миллионов запросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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