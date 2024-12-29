Телефоны экстренных служб в Москве на новогодние праздники

В новогодние праздники многие колл-центры и сервисы Москвы продолжат работать в обычном режиме, сообщили на официальном сайте мэра и правительства города. Жители и гости столицы смогут обращаться в различные службы за помощью и информацией.
«Жители города смогут обратиться в единую справочную службу правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), единую службу записи на прием к врачу (+7 (495) 539-30-00), контакт-центр „Московский транспорт“ (+7 (495) 539-54-54) и другие службы», — написали на сайте. Все эти телефоны будут доступны в праздничные выходные.
Кроме того, специалисты более чем 50 горячих линий будут доступны для консультаций, в том числе — по вопросам о работе госорганизаций и центров госуслуг во время праздников. Также для удобства москвичей и гостей города функционируют приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также портал mos.ru.
Туристы столицы имеют возможность обратиться в справочную службу, позвонив по одному из следующих номеров: +7 (495) 122-01-11 или +7 (800) 300-61-22. В контактном центре города функционирует более 830 операторов, которые ежемесячно обрабатывают около трех миллионов запросов.
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