29 декабря 2024

В Госдуме раскрыли, сколько будут получать пенсионеры в РФ в 2025 году

Депутат Чаплин: размер средней пенсии в РФ составит 24 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Чаплина, пенсии по старости повысят работающим и неработающим пенсионерам Фото:

В 2025 году средний размер пенсии по старости достигнет приблизительно 24 тысячи рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

«В следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рубля», — сказал Чаплин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что рост выплат коснется всех пенсионеров.

По словам депутата, на прибавку могут рассчитывать как работающие, так и неработающие пенсионеры. По его словам, страховые пенсии в России увеличатся на 7,3%, начиная с 1 января 2025 года.

Как ранее писало URA.RU, россиян ждет индексация пенсий из-за высокой инфляции. Пересмотр выплат анонсировал Минтруд. Дополнительное увеличение страховых пенсий должно произойти в феврале 2025 года. Некоторым пенсионерам пообещали досрочно выплатить январские пенсии в конце декабря, пишет телеканал 360.

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В 2025 году средний размер пенсии по старости достигнет приблизительно 24 тысячи рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. «В следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рубля», — сказал Чаплин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что рост выплат коснется всех пенсионеров. По словам депутата, на прибавку могут рассчитывать как работающие, так и неработающие пенсионеры. По его словам, страховые пенсии в России увеличатся на 7,3%, начиная с 1 января 2025 года. Как ранее писало URA.RU, россиян ждет индексация пенсий из-за высокой инфляции. Пересмотр выплат анонсировал Минтруд. Дополнительное увеличение страховых пенсий должно произойти в феврале 2025 года. Некоторым пенсионерам пообещали досрочно выплатить январские пенсии в конце декабря, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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