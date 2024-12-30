Гладков почтил память погибших при обстреле ВСУ центра Белгорода в 2023 году

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что погибших при обстреле ВСУ центра Белгорода будут помнить всегда
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что погибших при обстреле ВСУ центра Белгорода будут помнить всегда Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Жертв обстрела Украиной центра Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что тогда жизнь белгородчан разделилась на до и после .

«Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после . Мы всегда будем помнить тех, кто погиб», — сказал Вячеслав Гладков в видеообращении в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что всегда будет оказываться помощь тем, кто был серьезно ранен и тем, кто проходит реабилитацию. По словам главы региона, эта трагедия объединила жителей Белгорода в одну большую семью.

Масштабный обстрел ВСУ центра Белгорода произошел 30 декабря 2023 года. При обстреле погибли 25 человек, пять из которых — дети. В Москву были отправлены 25 пострадавших, из них — шесть детей. 

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Жертв обстрела Украиной центра Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что тогда жизнь белгородчан разделилась на до и после . «Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после . Мы всегда будем помнить тех, кто погиб», — сказал Вячеслав Гладков в видеообращении в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что всегда будет оказываться помощь тем, кто был серьезно ранен и тем, кто проходит реабилитацию. По словам главы региона, эта трагедия объединила жителей Белгорода в одну большую семью. Масштабный обстрел ВСУ центра Белгорода произошел 30 декабря 2023 года. При обстреле погибли 25 человек, пять из которых — дети. В Москву были отправлены 25 пострадавших, из них — шесть детей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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