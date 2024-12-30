Гладков почтил память погибших при обстреле ВСУ центра Белгорода в 2023 году

Жертв обстрела Украиной центра Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что тогда жизнь белгородчан разделилась на до и после .
«Тридцатое декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после . Мы всегда будем помнить тех, кто погиб», — сказал Вячеслав Гладков в видеообращении в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что всегда будет оказываться помощь тем, кто был серьезно ранен и тем, кто проходит реабилитацию. По словам главы региона, эта трагедия объединила жителей Белгорода в одну большую семью.
Масштабный обстрел ВСУ центра Белгорода произошел 30 декабря 2023 года. При обстреле погибли 25 человек, пять из которых — дети. В Москву были отправлены 25 пострадавших, из них — шесть детей.
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