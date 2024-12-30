Путин поздравил Фицо с Новым годом

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Владимир Путин поздравил с праздниками Роберта Фицо
Владимир Путин поздравил с праздниками Роберта Фицо Фото:

Российский президент Владимир Путин поздравил с новогодними и рождественскими праздниками премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Фицо [президент РФ Владимир Путин] тоже поздравил», — ответил Песков на вопрос журналистов, направил ли российский глава поздравления в Словакию. Слова пресс-секретаря президента передает ТАСС. 

Кроме Фицо поздравления от России также были получены премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Сербии Александром Вучичем. Изначально Фицо не был в этом списке.

Отношения между ним и российской стороной были налажены в тот момент, когда Фицо лично прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Тогда собеседники обсудили не только конфликт на Украине, но и сотрудничество между странами. 

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Российский президент Владимир Путин поздравил с новогодними и рождественскими праздниками премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.  «Фицо [президент РФ Владимир Путин] тоже поздравил», — ответил Песков на вопрос журналистов, направил ли российский глава поздравления в Словакию. Слова пресс-секретаря президента передает ТАСС.  Кроме Фицо поздравления от России также были получены премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Сербии Александром Вучичем. Изначально Фицо не был в этом списке. Отношения между ним и российской стороной были налажены в тот момент, когда Фицо лично прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Тогда собеседники обсудили не только конфликт на Украине, но и сотрудничество между странами. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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