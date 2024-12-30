Путин поздравил Фицо с Новым годом

Российский президент Владимир Путин поздравил с новогодними и рождественскими праздниками премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Фицо [президент РФ Владимир Путин] тоже поздравил», — ответил Песков на вопрос журналистов, направил ли российский глава поздравления в Словакию. Слова пресс-секретаря президента передает ТАСС.
Кроме Фицо поздравления от России также были получены премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Сербии Александром Вучичем. Изначально Фицо не был в этом списке.
Отношения между ним и российской стороной были налажены в тот момент, когда Фицо лично прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Тогда собеседники обсудили не только конфликт на Украине, но и сотрудничество между странами.
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