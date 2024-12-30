Маск подарил Зеленскому оскорбительный титул

Маск: Зеленский — «чемпион всех времен» по ограблениям
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Илон Маск оскорбил Зеленского, дав ему прозвище чемпиона по ограблениям
Илон Маск оскорбил Зеленского, дав ему прозвище чемпиона по ограблениям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер Украины Владимир Зеленский является «чемпионом всех времен» по денежным ограблениям. Так считает американский предприниматель Илон Маск. 

«Чемпион всех времен», — написал в соцсети Х Маск. Таким образом бизнесмен ответил на пост одного из пользователей соцсети, который написал, что Зеленский совершил «одно из величайших денежных ограблений всех времен», когда США выделили ему новый пакет военной помощи. 

Под конец своего президентского срока в США Джо Байден выделил Украине новый транш военной помощи на сумму в почти 2,5 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». В него вошли ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также обмундирование и индивидуальное снаряжение для украинской армии. 

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Лидер Украины Владимир Зеленский является «чемпионом всех времен» по денежным ограблениям. Так считает американский предприниматель Илон Маск.  «Чемпион всех времен», — написал в соцсети Х Маск. Таким образом бизнесмен ответил на пост одного из пользователей соцсети, который написал, что Зеленский совершил «одно из величайших денежных ограблений всех времен», когда США выделили ему новый пакет военной помощи.  Под конец своего президентского срока в США Джо Байден выделил Украине новый транш военной помощи на сумму в почти 2,5 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». В него вошли ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также обмундирование и индивидуальное снаряжение для украинской армии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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