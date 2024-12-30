На Украине в четыре раза поднимут тариф на прокачку газа

Национальная комиссия Украины объявила о решении повысить тариф на транспортировку газа. С 1 января 2025 года он увеличится в четыре раза — со 160 гривен до 660 за одну тысячу кубических метров. Об этом пишет УНИАН.
«Нацкомиссия по регулированию энергетики утвердила повышение тарифов на заседании 30 декабря», — говорится в сообщении. Это связано с грядущим прекращением транзита российского газа.
Генеральный директор Оператора газотранспортных систем Украины, Дмитрий Липпа пояснил, что мера по повышению тарифов была необходимой, так как в 2024 году 85% доходов компании поступали от транспортировки российского газа. Об этом пишет «Царьград».
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