На Украине в четыре раза поднимут тариф на прокачку газа

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Стоимость прокачки для внутренних потребителей повышается со 160 гривен до 660 гривен
Стоимость прокачки для внутренних потребителей повышается со 160 гривен до 660 гривен Фото:

Национальная комиссия Украины объявила о решении повысить тариф на транспортировку газа. С 1 января 2025 года он увеличится в четыре раза — со 160 гривен до 660 за одну тысячу кубических метров. Об этом пишет УНИАН.

«Нацкомиссия по регулированию энергетики утвердила повышение тарифов на заседании 30 декабря», — говорится в сообщении. Это связано с грядущим прекращением транзита российского газа.

Генеральный директор Оператора газотранспортных систем Украины, Дмитрий Липпа пояснил, что мера по повышению тарифов была необходимой, так как в 2024 году 85% доходов компании поступали от транспортировки российского газа. Об этом пишет «Царьград». 

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Национальная комиссия Украины объявила о решении повысить тариф на транспортировку газа. С 1 января 2025 года он увеличится в четыре раза — со 160 гривен до 660 за одну тысячу кубических метров. Об этом пишет УНИАН. «Нацкомиссия по регулированию энергетики утвердила повышение тарифов на заседании 30 декабря», — говорится в сообщении. Это связано с грядущим прекращением транзита российского газа. Генеральный директор Оператора газотранспортных систем Украины, Дмитрий Липпа пояснил, что мера по повышению тарифов была необходимой, так как в 2024 году 85% доходов компании поступали от транспортировки российского газа. Об этом пишет «Царьград». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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