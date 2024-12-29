29 декабря 2024

Какие схемы мошенничества стали популярны в 2024 году

Депутат Немкин: В 2024 году мошенники активно использовали схему Fake Boss
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники создают фишинговые сайты или представляются сотрудниками ведомств для кражи личных данных
Мошенники создают фишинговые сайты или представляются сотрудниками ведомств для кражи личных данных Фото:

В 2024 году наиболее распространенными схемами мошенничества стали вымогательства под видом руководителей компаний, фейковые звонки от ведомств и поддельные розыгрыши призов, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. 

«В 2024 году мошенники активно использовали различные схемы обмана, постоянно адаптируясь к новым технологиям борьбы с ними. Одной из самых популярных стала схема Fake Boss», — сказал Антон Немкин в беседе с РИА Новости. По упомянутой схеме мошенники связываются с сотрудниками различных компаний, выдают себя за руководителей и требуют быстро перевести деньги или предоставить конфиденциальные данные. Депутат добавил, что мошенники владеют методами социальной инженерии, и это помогает им создавать ощущение неотложности и принудить людей к неосознанным действиям.

Другой способ, который часто используют мошенники — звонки ненастоящих ведомств. Злоумышленники представляются в звонке сотрудниками полиции или иных госучреждений и сообщают о задолженности или совершенных правонарушениях, прибегая к угрозам и давлению. Чтобы решить проблему, они предлагают предоставить данные или перевести деньги на «безопасный счет». Еще одной популярной схемой является «розыгрыш призов», подчеркнул Немкин. Жертве приходит ссылка на сайт с уведомлением о выигрыше, для получения которого необходимо ввести личную информацию. Кроме того, Немкин отметил, что под конец года выросло число вредоносных файлов, рассылаемых под видом поздравительных открыток в мессенджерах.

Ранее в Центробанке России сообщили, что всего за три месяца 2024 года, с июля по сентябрь, мошенникам удалось похитить у россиян около 9,3 миллиардов рублей. При этом ЦБ отразил более 17 миллионов мошенников и предотвратил хищения почти пяти триллионов рублей, пишет телеканал 360.

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В 2024 году наиболее распространенными схемами мошенничества стали вымогательства под видом руководителей компаний, фейковые звонки от ведомств и поддельные розыгрыши призов, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.  «В 2024 году мошенники активно использовали различные схемы обмана, постоянно адаптируясь к новым технологиям борьбы с ними. Одной из самых популярных стала схема Fake Boss», — сказал Антон Немкин в беседе с РИА Новости. По упомянутой схеме мошенники связываются с сотрудниками различных компаний, выдают себя за руководителей и требуют быстро перевести деньги или предоставить конфиденциальные данные. Депутат добавил, что мошенники владеют методами социальной инженерии, и это помогает им создавать ощущение неотложности и принудить людей к неосознанным действиям. Другой способ, который часто используют мошенники — звонки ненастоящих ведомств. Злоумышленники представляются в звонке сотрудниками полиции или иных госучреждений и сообщают о задолженности или совершенных правонарушениях, прибегая к угрозам и давлению. Чтобы решить проблему, они предлагают предоставить данные или перевести деньги на «безопасный счет». Еще одной популярной схемой является «розыгрыш призов», подчеркнул Немкин. Жертве приходит ссылка на сайт с уведомлением о выигрыше, для получения которого необходимо ввести личную информацию. Кроме того, Немкин отметил, что под конец года выросло число вредоносных файлов, рассылаемых под видом поздравительных открыток в мессенджерах. Ранее в Центробанке России сообщили, что всего за три месяца 2024 года, с июля по сентябрь, мошенникам удалось похитить у россиян около 9,3 миллиардов рублей. При этом ЦБ отразил более 17 миллионов мошенников и предотвратил хищения почти пяти триллионов рублей, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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