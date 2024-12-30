Красную площадь закроют для посетителей в новогоднюю ночь

Жители и гости Москвы не смогут попасть на Красную площадь в новогоднюю ночь. Территория будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря. Откроют ее только утром 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
«ГУ МВД России по Москве информирует о том, что с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января 2025 года Красная площадь закрыта для посещения», — сообщили в ГУ МВД РФ. Информацию передает агентство ТАСС.
В ведомстве уточнили, что ГУМ-каток для посетителей будет открыт. Он будет работать в соответствии с расписанием.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в российской столице проходит Х новогодний фестиваль «Ледовая Москва», он продлится до 12 января. На нем представлены ледяные скульптуры, на которые было потрачено 4,5 тысяч кубометров льда. Визитной карточкой фестиваля является грандиозный ледовый Кремль.
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