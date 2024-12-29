Чем заменить майонез в новогодних салатах: пять здоровых альтернатив

Далеко не все хотят использовать майонез в новогодних блюдах, несмотря на его популярность в праздничном меню. Это связано с высокой калорийности, большим количеством консервантов или вкусовыми предпочтениями. О том, какие добавки могут стать альтернативой майонезу на новогоднем столе — в материале URA.RU.
Сметана с горчицей и специями
Для приготовления соуса потребуется сметана средней жирности, немного дижонской горчицы, соль, черный перец и щепотка сахара. Также в него можно добавить каплю лимонного сока или немного свежей зелени. Эта добавка подойдет к классическому оливье, а также ко многим овощным и мясным салатам, сообщает «Ридус».
Греческий йогурт с добавками
Густой греческий йогурт напоминает майонез, мягкий вкус делает его подходящим ко множеству рецептов, в частности, к салатам с овощами и блюдам с морепродуктами. К греческому йогурту также можно добавить мелко нарезанный огурец, укроп и измельченный чеснок.
Соус из авокадо
Соус из авокадо имеет нежный вкус и кремовую текстуру. Рецепт: спелый авокадо смешать с лимонным соком, оливковым маслом, солью и сушеным чесноком. Этот соус подойдет для салатов с рыбой, креветками или курицей.
Оливковое масло с горчицей и лимоном
Легкая и свежая заправка. Оливковое масло следует смешать с соком лимона, горчицей и медом. Такой соус подойдет к зеленым салатам со свежими или запеченными овощами.
Кокосовый йогурт
К кокосовому йогурту можно добавить немного сока лайма, чеснока и зелени для пикантности. Этот соус подойдет к салатам с ананасами, курицей или морепродуктами.
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