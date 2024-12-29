29 декабря 2024

Чем заменить майонез в новогодних салатах: пять здоровых альтернатив

Майонез в новогодних блюдах можно заменить на сметану с горчицей
© Служба новостей «URA.RU»
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Соус из сметаны с горчицей и специями станет альтернативой майонезу в оливье
Соус из сметаны с горчицей и специями станет альтернативой майонезу в оливье Фото:

Далеко не все хотят использовать майонез в новогодних блюдах, несмотря на его популярность в праздничном меню. Это связано с высокой калорийности, большим количеством консервантов или вкусовыми предпочтениями. О том, какие добавки могут стать альтернативой майонезу на новогоднем столе — в материале URA.RU.

Сметана с горчицей и специями

Для приготовления соуса потребуется сметана средней жирности, немного дижонской горчицы, соль, черный перец и щепотка сахара. Также в него можно добавить каплю лимонного сока или немного свежей зелени. Эта добавка подойдет к классическому оливье, а также ко многим овощным и мясным салатам, сообщает «Ридус».

Греческий йогурт с добавками

Густой греческий йогурт напоминает майонез, мягкий вкус делает его подходящим ко множеству рецептов, в частности, к салатам с овощами и блюдам с морепродуктами. К греческому йогурту также можно добавить мелко нарезанный огурец, укроп и измельченный чеснок.

Соус из авокадо

Соус из авокадо имеет нежный вкус и кремовую текстуру. Рецепт: спелый авокадо смешать с лимонным соком, оливковым маслом, солью и сушеным чесноком. Этот соус подойдет для салатов с рыбой, креветками или курицей.

Оливковое масло с горчицей и лимоном

Легкая и свежая заправка. Оливковое масло следует смешать с соком лимона, горчицей и медом. Такой соус подойдет к зеленым салатам со свежими или запеченными овощами.

Кокосовый йогурт

К кокосовому йогурту можно добавить немного сока лайма, чеснока и зелени для пикантности. Этот соус подойдет к салатам с ананасами, курицей или морепродуктами.

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Далеко не все хотят использовать майонез в новогодних блюдах, несмотря на его популярность в праздничном меню. Это связано с высокой калорийности, большим количеством консервантов или вкусовыми предпочтениями. О том, какие добавки могут стать альтернативой майонезу на новогоднем столе — в материале URA.RU. Сметана с горчицей и специями Для приготовления соуса потребуется сметана средней жирности, немного дижонской горчицы, соль, черный перец и щепотка сахара. Также в него можно добавить каплю лимонного сока или немного свежей зелени. Эта добавка подойдет к классическому оливье, а также ко многим овощным и мясным салатам, сообщает «Ридус». Греческий йогурт с добавками Густой греческий йогурт напоминает майонез, мягкий вкус делает его подходящим ко множеству рецептов, в частности, к салатам с овощами и блюдам с морепродуктами. К греческому йогурту также можно добавить мелко нарезанный огурец, укроп и измельченный чеснок. Соус из авокадо Соус из авокадо имеет нежный вкус и кремовую текстуру. Рецепт: спелый авокадо смешать с лимонным соком, оливковым маслом, солью и сушеным чесноком. Этот соус подойдет для салатов с рыбой, креветками или курицей. Оливковое масло с горчицей и лимоном Легкая и свежая заправка. Оливковое масло следует смешать с соком лимона, горчицей и медом. Такой соус подойдет к зеленым салатам со свежими или запеченными овощами. Кокосовый йогурт К кокосовому йогурту можно добавить немного сока лайма, чеснока и зелени для пикантности. Этот соус подойдет к салатам с ананасами, курицей или морепродуктами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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