Почему нужно отказаться от алкоголя в Новый год

Судмедэксперт Решетун: алкогольное опьянение грозит травмами
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В новогодние праздники из-за распития алкоголя увеличивается количество случаев получения травм
В новогодние праздники из-за распития алкоголя увеличивается количество случаев получения травм Фото:

В Новый год нужно отказаться от традиции употреблять алкоголь, потому что его воздействие на организм может привести к получению различных травм или летальному исходу. Об этом сообщил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун. 

«Традиции отмечать Новый год и вообще праздники связаны с алкоголем до такой степени, что многие люди ставят знак равенства между алкоголем и праздником. <...> Могу сказать, что количество клиентов травматологических пунктов и количество клиентов моргов в праздники, особенно в новогодние, увеличивается. И причины смерти, которых больше становится в Новый год, непосредственно связаны с употреблением алкоголя», — заявил Решетун для Life.  В связи с этим эксперт посоветовал не пить в Новый год. 

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин сообщил, что для минимизирования рисков алкогольного отравления нужно избегать жирной и соленой пищи. Также стоит больше двигаться и выходить на улицу, передает 360.ru. 

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В Новый год нужно отказаться от традиции употреблять алкоголь, потому что его воздействие на организм может привести к получению различных травм или летальному исходу. Об этом сообщил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.  «Традиции отмечать Новый год и вообще праздники связаны с алкоголем до такой степени, что многие люди ставят знак равенства между алкоголем и праздником. <...> Могу сказать, что количество клиентов травматологических пунктов и количество клиентов моргов в праздники, особенно в новогодние, увеличивается. И причины смерти, которых больше становится в Новый год, непосредственно связаны с употреблением алкоголя», — заявил Решетун для Life.  В связи с этим эксперт посоветовал не пить в Новый год.  Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин сообщил, что для минимизирования рисков алкогольного отравления нужно избегать жирной и соленой пищи. Также стоит больше двигаться и выходить на улицу, передает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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