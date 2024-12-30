Почему нужно отказаться от алкоголя в Новый год

В Новый год нужно отказаться от традиции употреблять алкоголь, потому что его воздействие на организм может привести к получению различных травм или летальному исходу. Об этом сообщил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.
«Традиции отмечать Новый год и вообще праздники связаны с алкоголем до такой степени, что многие люди ставят знак равенства между алкоголем и праздником. <...> Могу сказать, что количество клиентов травматологических пунктов и количество клиентов моргов в праздники, особенно в новогодние, увеличивается. И причины смерти, которых больше становится в Новый год, непосредственно связаны с употреблением алкоголя», — заявил Решетун для Life. В связи с этим эксперт посоветовал не пить в Новый год.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин сообщил, что для минимизирования рисков алкогольного отравления нужно избегать жирной и соленой пищи. Также стоит больше двигаться и выходить на улицу, передает 360.ru.
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