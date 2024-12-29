В российской столице проходит Х новогодний фестиваль «Ледовая Москва», он продлится до 12 января. На нем были представлены ледяные скульптуры, на которые было потрачено 4,5 тысяч кубометров льда. Визитной карточкой фестиваля является грандиозный ледовый Кремль. Ледяные композиции, созданные сотнями скульпторов, можно увидеть в Парке Победы на Поклонной горе. Кадры с открытия фестиваля — в фоторепортаже URA.RU.
Организаторами мероприятия выступили общенациональная программа «В кругу семьи» при поддержке столичного департамента культуры и госкорпорации «Ростех». В этом году темой фестиваля выбрана «инженеры России». Посетители увидят ледяные скульптуры, изображающие различные инженерные профессии, такие как конструкторы, механики, проектировщики и другие. Визитной карточкой фестиваля стал ледовый Кремль, с которого спускается каскад из шести ледовых горок. Их высота составляет четыре метра, а длина ската — 30 меров. Также на мероприятии будут представлены интерактивные скульптуры, включая ледовый трон, сказочный лабиринт, а также самолет и поезд метро с горками для детей.
Помимо прочего, на сцене фестиваля три раза в день будет проходить праздничное танцевальное шоу, которое познакомит зрителей с профессиональной деятельностью инженеров и достижениями России в области техники и науки. В программу войдут цирковые и танцевальные номера, а также выступления воздушных гимнастов.
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