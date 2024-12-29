29 декабря 2024

Минобороны: сержант ВС РФ в одиночку уничтожил группу солдат ВСУ

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Сержант Арген Адаев лично уничтожил группу боевиков ВСУ
Сержант Арген Адаев лично уничтожил группу боевиков ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сержант Арген Адаев успешно руководил отражением атаки ВСУ на российский опорный пункт и лично уничтожил группу украинских солдат, сообщили в Минобороны России. Адаев и его мотострелковое отделение смогли удержать занимаемый участок.

«В ходе боя Арген Адаев своевременно выявлял расположение боевиков... Перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим боевикам, лично уничтожив группу противника, пытавшуюся атаковать с фланга», — рассказали в министерстве. Слова представителей ведомства передает ТАСС.

В связи с этим событием в Минобороны также отметили героизм младшего сержанта Игоря Костромина. Он вместе со своим отделением захватил опорный пункт ВСУ и успешно отразил несколько контратак, удерживая новый рубеж до прибытия подкреплений.

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Сержант Арген Адаев успешно руководил отражением атаки ВСУ на российский опорный пункт и лично уничтожил группу украинских солдат, сообщили в Минобороны России. Адаев и его мотострелковое отделение смогли удержать занимаемый участок. «В ходе боя Арген Адаев своевременно выявлял расположение боевиков... Перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим боевикам, лично уничтожив группу противника, пытавшуюся атаковать с фланга», — рассказали в министерстве. Слова представителей ведомства передает ТАСС. В связи с этим событием в Минобороны также отметили героизм младшего сержанта Игоря Костромина. Он вместе со своим отделением захватил опорный пункт ВСУ и успешно отразил несколько контратак, удерживая новый рубеж до прибытия подкреплений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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