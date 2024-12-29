Положил конец войне и дожил до 100 лет: каким запомнят 39 президента США Джимми Картера

В возрасте 100 лет 29 декабря скончался 39-й президент США Джимми Картер, обладатель Нобелевской премии мира. Причины смерти экс-президента не уточняются. В последние годы жизни он боролся с агрессивной формой рака кожи — меланомой, метастазы которой распространились на печень и мозг. Новоизбранный президент США Дональд Трамп и действующий глава Штатов Джо Байден выразили соболезнования родным и близким Картера. Каким был Джимми Картер — в материале URA.RU.
Происхождение и образование Картера
Джеймс Эрл Картер-младший, известный как Джимми Картер, родился 1 октября 1924 года в семье обеспеченного фермера недалеко от маленького города Плейнс в Джорджии. Он завершил обучение в Юго-западном колледже и Технологическом институте Атланты, а в 1947 году окончил Военно-морскую академию США в Аннаполисе. Служба в Военно-морском флоте США в период с 1947 по 1953 годы включала работу на линейных и подводных кораблях как на Тихоокеанском, так и на Атлантическом флотах. После ухода в отставку в 1953 году Картер принялся за ведение семейного агробизнеса.
Карьера политика
С 1950-х годов Картер активно включился в политическую жизнь штата Джорджия. Начав свою карьеру с должности председателя по делам образования в округе Самтер, он в 1963 году был избран в сенат штата от Демократической партии. В 1966 году Картер попытался занять пост губернатора, но ему не хватило поддержки. В 1970 году он все-таки занял эту должность. В период его губернаторства с 1971 по 1975 годы, придерживаясь либеральных убеждений, он добился увеличения представительства афроамериканцев в государственных и социальных органах, а также провел реформу, которая исправила финансовые диспропорции в системе школьного образования.
В 1976 году Картер принял участие в президентских выборах. На начальном этапе кампании его поддерживали всего лишь 4% избирателей, поскольку его имя было малоизвестно за пределами его родного штата. Тем не менее ему удалось одержать победу на праймериз почти во всех южных штатах, за исключением Алабамы и Миссисипи, и получить поддержку значимых демократических политиков. В результате Демократическая партия выдвинула его кандидатурой на пост президента.
Пост президента США
В 1976 году в ходе президентских выборов Джимми Картер одержал победу над республиканцем Джеральдом Фордом, став 39-м президентом США. Его президентство длилось с 20 января 1977 года по 20 января 1981 года. Когда Картер вступил в должность, экономика США испытывала спад, обусловленный последствиями Вьетнамской войны и первого нефтяного кризиса. В ответ его администрация предприняла ряд мер для борьбы с безработицей и инфляцией, включая дерегуляцию в сферах энергетики и транспорта, увеличение налогов на сверхприбыли нефтяных компаний, увеличение финансирования образования и сокращение госрасходов. Однако страна столкнулась с новым энергетическим кризисом в 1979 году, что привело к росту цен на энергоносители и экономическому замедлению.
В области внешней политики заслугами Картера стало посредничество в мирном процессе между Израилем и Египтом, что привело к Кэмп-Дэвидскому соглашению и последующему мирному договору. Также были установлены дипломатические отношения с Китаем и подписан второй договор об ограничении стратегических наступательных вооружений с СССР, хотя его ратификация была заблокирована из-за событий в Афганистане. Кроме того, Картер объявил бойкот Олимпийских игр 1980 года в Москве и наложил экономические санкции против СССР.
Наибольшим внутренним и внешним испытанием для Картера стал кризис с заложниками в Иране, после исламской революции 1979 года. Это значительно подорвало его популярность и в конечном итоге привело к его поражению на выборах в 1980 году от Рональда Рейгана.
Что делал Картер после президентского срока
После завершения своей карьеры преподавателя в Университете Эмори в Атланте Картер основал Центр Картера, неправительственную организацию, целями которой являются урегулирование политических конфликтов, защита прав человека и благотворительная деятельность. В период с 1990 по 2000 годы он неоднократно принимал участие в роли посредника или руководил миротворческими миссиями в таких странах, как Эфиопия, Северная Корея, Гаити, Босния, Уганда, Судан, Венесуэла и другие. В 1999 году он выразил публичный протест против авиаударов НАТО по сербским целям в Косово, а в 2003 году — против военных действий США в Ираке. В мае 2002 года посетил Кубу по приглашению Фиделя Кастро.
В 2007 году Картер стал членом «Старейшин», международной группы выдающихся политических лидеров, задачей которой является способствование мировому миру и соблюдению прав человека. До 2016 года он активно участвовал в миссиях этой организации, включая поездки в суданскую провинцию Дарфур и на Ближний Восток. В 2015 году он возглавил делегацию «Старейшин» в Израиль и Палестину, чтобы обратить внимание на гуманитарный кризис в Газе. С июня 2016 года он стал почетным членом этой организации.
Награды и премии
Активное участие Джимми Картера в общественной жизни было отмечено рядом престижных американских и международных наград. В частности, в 1994 году он стал лауреатом премии мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи (ЮНЕСКО), а в 2001 году ему была вручена международная премия шейха Заида (ОАЭ) за вклад в охрану окружающей среды и продвижение глобального социального прогресса. В 1999 году Картер получил Президентскую медаль Свободы.
В 2002 году была присуждена Нобелевская премия мира. Картер получил эту высокую награду за усилия в поиске мирных решений международных конфликтов, продвижении демократии, соблюдении прав человека и стимулировании экономического и социального развития. Картер стал единственным экс-президентом США, удостоенным этой премии после завершения своего президентского срока.
Книги Картера
Картер является автором множества книжных изданий. Особо выделяются такие его работы, как «Правительство, достойное своего народа», «Не теряя веры: мемуары президента», «Переговоры: альтернатива враждебности», «Кровь Авраама», посвященная конфликтам на Ближнем Востоке, а также сборник стихов «Возмездие грядет» и «Полноценная жизнь: размышления в 90 лет». В 2006 году была опубликована книга «Палестина: Мир, а не апартеид», акцентирующая внимание на палестино-израильском конфликте и вызвавшая резкую критику со стороны еврейских организаций. Картер трижды (2007, 2016, 2019) получил премию Grammy за художественное чтение своих произведений в категории «Лучший альбом разговорного жанра», при этом он был номинирован на эту премию девять раз.
Болезнь
В 2015 году у экс-президента была выявлена меланома, вид злокачественной опухоли кожи, которая затронула его печень и мозг. Несмотря на страшный диагноз, после прохождения лечения спустя четыре месяца Картер сообщил о своем выздоровлении от рака. В последующие годы Картер неоднократно попадал в больницу. В феврале 2023 года он принял решение о переходе на хосписную помощь дома, чтобы провести последние дни жизни в кругу семьи, отказавшись от дальнейшего лечения.
Личная жизнь
С 1946 года Картер состоял в браке с Розалин Смит Картер, которая ушла из жизни 19 ноября 2023 года, дожив до 96 лет. В этом союзе было рождено четверо детей.
Интересные факты
В 2019 году Джимми Картер установил рекорд, став самым возрастным из президентов Штатов, достигнув возраста 95 лет и тем самым превзойдя Джорджа Буша-старшего, который скончался в возрасте 94 лет. Кроме того, Картер удерживал звание за самый долгий срок жизни после окончания президентства, который составил более 43 лет.
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