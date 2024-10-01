Белозеров: мы вернем российских гимнастов на европейскую арену

01 октября 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Незаконные ограничения могут направить российскую гимнастику в дружественные страны Фото: Размик Закарян © URA.RU Объединенная федерация гимнастики России сделает все, чтобы вернуть гимнастов на европейскую арену. Об этом заявил ее первый президент Олег Белозеров. «Важно посмотреть, какие элементы, несмотря на незаконные санкции, мы сможем сделать на международном уровне. Мы приложим все усилия для того, чтобы в полном объеме вернуться и в олимпийское движение, и в европейское», — передает слова Белозерова Sport24 . Однако позже он добавил, что если вновь будут незаконные ограничения, то отношения будут развиваться с теми, с кем нет проблем с коммуникацией. Ранее сообщалось, что гендиректор РЖД Олег Белозеров стал первым президентом новой объединенной Федерации гимнастики России. Также он обещал создать условия для развития объединенной федерации, подчеркнув важность поддержки спортсменов. Белозеров отметил, что необходимо провести дополнительное обучение тренеров, поддержать их. По его словам, дополнительные обучающие мероприятия и целевая подготовка по конкретным видам спорта — это то, что необходимо в условиях быстро развивающегося сегодняшнего мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объединенная федерация гимнастики России сделает все, чтобы вернуть гимнастов на европейскую арену. Об этом заявил ее первый президент Олег Белозеров. «Важно посмотреть, какие элементы, несмотря на незаконные санкции, мы сможем сделать на международном уровне. Мы приложим все усилия для того, чтобы в полном объеме вернуться и в олимпийское движение, и в европейское», — передает слова Белозерова Sport24. Однако позже он добавил, что если вновь будут незаконные ограничения, то отношения будут развиваться с теми, с кем нет проблем с коммуникацией. Ранее сообщалось, что гендиректор РЖД Олег Белозеров стал первым президентом новой объединенной Федерации гимнастики России. Также он обещал создать условия для развития объединенной федерации, подчеркнув важность поддержки спортсменов. Белозеров отметил, что необходимо провести дополнительное обучение тренеров, поддержать их. По его словам, дополнительные обучающие мероприятия и целевая подготовка по конкретным видам спорта — это то, что необходимо в условиях быстро развивающегося сегодняшнего мира.